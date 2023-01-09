Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
Правительство Германии сейчас не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.