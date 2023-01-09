Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2

"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге.