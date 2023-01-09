https://ukraina.ru/20230109/1042474561.html

На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию

На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию - 09.01.2023 Украина.ру

На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию

В Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение, сообщили в офисе генпрокурора Украины

2023-01-09T18:20

2023-01-09T18:20

2023-01-09T18:20

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Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.По данным следствия, организатор "переправки должен был получить 12 тысяч долларов США".Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ukraina.ru/20230108/1042392823.html

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2023

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новости, венгрия, украина, закарпатская область