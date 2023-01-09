На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию
© Таможня в Закарпатье
© Таможня в Закарпатье
В Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение, сообщили в офисе генпрокурора Украины
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Житель Мукачевского района и двое его подельников обещали группе военнообязанных мужчин переправить их в Венгрию". - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, организатор "переправки должен был получить 12 тысяч долларов США".
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
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