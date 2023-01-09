https://ukraina.ru/20230109/1042474365.html

Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск

Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск - 09.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск

Владимир Зеленский напоминает ковбоя, которого никто не мог поймать, потому что его никто не ловит. Зеленский нужен России как фигура, которая подпишет акт о капитуляции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-09T18:16

2023-01-09T18:16

2023-01-09T18:16

новости

россия

владимир зеленский

херсон

артёмовск (бахмут)

украина

капитуляция

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Это США думают, кто им лучше подходит, Зеленский или Залужный. Другие фигуры России нежелательны. Зеленский нужен России живой для подписания важного документа для самих граждан Украины, над которыми сейчас довлеет преступный киевский режим, считает Евсеев.К сожалению, мы пока не можем судить руководство США, Великобритании и Польши, которые фактически управляют Зеленским, но он как президент Украины должен доиграть свою роль до конца. Поэтому он останется жив, добавил он.Понятно, что поездки западных лидеров в Киев, как и поездки Зеленского в Артемовск или Херсон, совершаются в провокационных целях. Мы пока их поездкам помешать не можем. Но когда это будет наша территория, мы туда никого не пустим, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир зеленский, херсон, артёмовск (бахмут), украина, капитуляция