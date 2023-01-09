https://ukraina.ru/20230109/1042474140.html
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ - 09.01.2023 Украина.ру
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
Украина проигрывает в СВО России, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф
2023-01-09T17:47
2023-01-09T17:47
2023-01-09T17:47
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Ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.США на прошлой неделе объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.
https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сша
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
Украина проигрывает в СВО России, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф
"Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать", — высказался эксперт.
Ранее Владимир Зеленский
встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом
и руководством конгресса. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.
США на прошлой неделе объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.
Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.