В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230109/1042474140.html
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ - 09.01.2023 Украина.ру
В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
Украина проигрывает в СВО России, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф
2023-01-09T17:47
2023-01-09T17:47
новости
всу
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041327979_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_8c3522ddbda59286390dc54e50f938a0.jpg
Ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.США на прошлой неделе объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.
https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041327979_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_739931ce6adf915d89cb7cf03edb2ed2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, сша
Новости, ВСУ, США

В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ

17:47 09.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина проигрывает в СВО России, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф
"Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать", — высказался эксперт.
Ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.
США на прошлой неделе объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.
Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:15
ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки УкраинеМинистерство обороны РФ раскрыло готовящуюся провокацию со стороны Украины, направленную на дискредитацию российских Вооружённых Сил
 
НовостиВСУСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:00"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть
19:44По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
19:31В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
19:13Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
19:02Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине
18:47Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
18:41Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
18:20На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию
18:16Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск
18:14Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
17:47В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
17:21СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
17:15Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
17:12Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
16:43Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество
16:35Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
16:25Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
16:19"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января
16:18Владимир Евсеев: Россия разрезает ВСУ пополам
16:06Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины
Лента новостейМолния