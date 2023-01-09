СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 - 09.01.2023 Украина.ру
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СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 - 09.01.2023 Украина.ру
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники
2023-01-09T17:21
2023-01-09T17:29
новости
великобритания
украина
танки
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Источник телеканала отмечает, что Лондон может предложить Киеву около десяти танков Challenger 2, но окончательное решение еще до сих пор не принято.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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новости, великобритания, украина, танки
Новости, Великобритания, Украина, танки

СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2

17:21 09.01.2023 (обновлено: 17:29 09.01.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
Читать в
Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники
"Переговоры продолжаются "в течение нескольких недель" о поставке ряда основных боевых танков британской армии Challenger 2 вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник.
Источник телеканала отмечает, что Лондон может предложить Киеву около десяти танков Challenger 2, но окончательное решение еще до сих пор не принято.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:15
ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки УкраинеМинистерство обороны РФ раскрыло готовящуюся провокацию со стороны Украины, направленную на дискредитацию российских Вооружённых Сил
 
НовостиВеликобританияУкраинатанки
 
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