https://ukraina.ru/20230109/1042473091.html
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 - 09.01.2023 Украина.ру
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники
2023-01-09T17:21
2023-01-09T17:21
2023-01-09T17:29
новости
великобритания
украина
танки
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Источник телеканала отмечает, что Лондон может предложить Киеву около десяти танков Challenger 2, но окончательное решение еще до сих пор не принято.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, украина, танки
Новости, Великобритания, Украина, танки
СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
17:21 09.01.2023 (обновлено: 17:29 09.01.2023)
Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники