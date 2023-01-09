https://ukraina.ru/20230109/1042473091.html

СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2

СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 - 09.01.2023 Украина.ру

СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2

Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники

2023-01-09T17:21

2023-01-09T17:21

2023-01-09T17:29

новости

великобритания

украина

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042473310_0:197:1920:1277_1920x0_80_0_0_7da5f8acba0d919bbba7c90a8c277fab.jpg

Источник телеканала отмечает, что Лондон может предложить Киеву около десяти танков Challenger 2, но окончательное решение еще до сих пор не принято.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, украина, танки