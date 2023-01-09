https://ukraina.ru/20230109/1042472882.html
Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев проанализировал, как будет развиваться СВО во второй половине января, почему Киев переносит... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T17:15
2023-01-09T17:15
2023-01-09T17:15
евсеев
видео
россия
украина
сво
всу
донбасс
киев
макеевка
оборона
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев проанализировал, как будет развиваться СВО во второй половине января, почему Киев переносит оборонно-промышленный комплекс в другие страны, а также рассказал о причинах трагедии в Макеевке и о позитивных сигналах для ВС РФ: 00:44 – Бои за Артёмовск и Соледар: тактические успехи и дальнейшие действия; 06:30 – Что осталось от ОПК Украины? 08:55 – Уничтожение украинской ПВО: российские успехи; 13:00 – Почему сокращается западная помочь Украине? 16:26 – США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley: насколько серьезна угроза? 20:05 – Ситуация на запорожском направлении; 22:55 - Причины трагедии в Макеевке, где погибли 89 российских военных в новогоднюю ночь; 28:40 – Перспективы открытия северного (белорусского) фронта на Украине. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евсеев, видео, россия, украина, сво, всу, донбасс, киев, макеевка, оборона, танки, видео
Евсеев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Киев, Макеевка, Оборона, танки
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев проанализировал, как будет развиваться СВО во второй половине января, почему Киев переносит оборонно-промышленный комплекс в другие страны, а также рассказал о причинах трагедии в Макеевке и о позитивных сигналах для ВС РФ:
00:44 – Бои за Артёмовск и Соледар: тактические успехи и дальнейшие действия;
06:30 – Что осталось от ОПК Украины?
08:55 – Уничтожение украинской ПВО: российские успехи;
13:00 – Почему сокращается западная помочь Украине?
16:26 – США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley: насколько серьезна угроза?
20:05 – Ситуация на запорожском направлении;
22:55 - Причины трагедии в Макеевке, где погибли 89 российских военных в новогоднюю ночь;
28:40 – Перспективы открытия северного (белорусского) фронта на Украине.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.