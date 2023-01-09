https://ukraina.ru/20230109/1042472882.html

Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео

Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео - 09.01.2023 Украина.ру

Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев проанализировал, как будет развиваться СВО во второй половине января, почему Киев переносит... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T17:15

2023-01-09T17:15

2023-01-09T17:15

евсеев

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макеевка

оборона

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев проанализировал, как будет развиваться СВО во второй половине января, почему Киев переносит оборонно-промышленный комплекс в другие страны, а также рассказал о причинах трагедии в Макеевке и о позитивных сигналах для ВС РФ: 00:44 – Бои за Артёмовск и Соледар: тактические успехи и дальнейшие действия; 06:30 – Что осталось от ОПК Украины? 08:55 – Уничтожение украинской ПВО: российские успехи; 13:00 – Почему сокращается западная помочь Украине? 16:26 – США собираются передать Украине 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley: насколько серьезна угроза? 20:05 – Ситуация на запорожском направлении; 22:55 - Причины трагедии в Макеевке, где погибли 89 российских военных в новогоднюю ночь; 28:40 – Перспективы открытия северного (белорусского) фронта на Украине. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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