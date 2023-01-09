https://ukraina.ru/20230109/1042472604.html
Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада - 09.01.2023 Украина.ру
Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
Пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ни один союзник киевского режима "не сделал достаточно" для поддержки Украины
2023-01-09T17:12
2023-01-09T17:12
2023-01-09T17:12
новости
дмитрий кулеба
украина
запад
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В комментариях к твиту политика многие заметили, что власти Украины систематически ведут себя не слишком вежливо."Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал Maciej180844501."Неблагодарные попрошайки!" — возмутился пользователь Nino94594940.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html
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Украина.ру
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новости, дмитрий кулеба, украина, запад
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, Запад
Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
Пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ни один союзник киевского режима "не сделал достаточно" для поддержки Украины
В комментариях к твиту политика многие заметили, что власти Украины систематически ведут себя не слишком вежливо.
"Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал Maciej180844501.
"Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине. Зеленский и его команда должны следить за тем, чтобы не переступать черту. Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — считает ChanKobrick.
"Неблагодарные попрошайки!" — возмутился пользователь Nino94594940.
"Вооружайтесь сами за счет тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или Ламборджини! Думаете, про это никто не знает?" — написала Reardon1Sylvia.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.