https://ukraina.ru/20230109/1042472604.html

Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада

Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада - 09.01.2023 Украина.ру

Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада

Пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ни один союзник киевского режима "не сделал достаточно" для поддержки Украины

2023-01-09T17:12

2023-01-09T17:12

2023-01-09T17:12

новости

дмитрий кулеба

украина

запад

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В комментариях к твиту политика многие заметили, что власти Украины систематически ведут себя не слишком вежливо."Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал Maciej180844501."Неблагодарные попрошайки!" — возмутился пользователь Nino94594940.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, украина, запад