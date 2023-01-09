https://ukraina.ru/20230109/1042471125.html

Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2

Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2 - 09.01.2023 Украина.ру

Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2

Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2

2023-01-09T16:35

2023-01-09T16:35

2023-01-09T16:35

новости

германия

китай

танки

украина

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"Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — считает другой комментатор."США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения."Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов."Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь."В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.Ранее Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

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новости, германия, китай, танки, украина