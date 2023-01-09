Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2 - 09.01.2023 Украина.ру
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Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2 - 09.01.2023 Украина.ру
Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2
2023-01-09T16:35
2023-01-09T16:35
новости
германия
китай
танки
украина
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"Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — считает другой комментатор."США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения."Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов."Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь."В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.Ранее Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.
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новости, германия, китай, танки, украина
Новости, Германия, Китай, танки, Украина

Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2

16:35 09.01.2023
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
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Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2
"Разве этим вопросом должен заниматься министр экономики? Не стоит ли ему больше беспокоиться о ценах на природный газ?" — задался вопросом один из пользователей.
"Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — считает другой комментатор.
"США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения.
"Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов.
"Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь.
"В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.
"Говорит министр экономики... Ну это точно бизнес", — заключил пользователь сайта.
Ранее Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:15
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