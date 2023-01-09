https://ukraina.ru/20230109/1042470566.html

"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января

"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января - 09.01.2023 Украина.ру

"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января

СБУ обвинила членов "Партии Шария" в подготовке беспорядков в Днепре. Российские военные рассказали о пытках в украинском плену. В Германии и Польше прокомментировали поставки танков Leopard 2 Украине

2023-01-09T16:19

2023-01-09T16:19

2023-01-09T17:40

хроники

эксклюзив

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Служба безопасности Украины обвинила «Партию Шария» — политсилу, которую на Украине запретили летом 2022 года — в том, что её члены якобы организовали подпольную ячейку в Днепре для подготовки к массовым беспорядкам «в интересах Кремля».«Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона», — заявили в пресс-службе ведомства.Также были опубликованы фотографии, сделанные во время обысков. На них были агитационные материалы «Партии Шария», а также удостоверения сотрудников партийных СМИ.«Тупорылые животные из СБУ опять кого-то арестовали. В качестве доказательств "подготовки провокаций" показали материалы за 2020 год о том, как требовать нормальных коммунальных услуг и инструкцию, как вести себя на акции, если на нее напали, как не поддаваться на провокации. Тоже за 2020 год, конечно же. Вообще не парятся. Очень надеюсь, что все вы, беспредельная зеленковская шваль, занимающаяся преследованием ни в чем не повинных мирных людей в военное время, свое получите рано или поздно. Но обязательно. А так — все правильно делаете. Вызывайте к себе больше ненависти», — прокомментировал эти фотографии сам Анатолий Шарий в своём телеграм-канале.Позже у себя в YouTube-канале он выложил посвящённое этим обыскам видео. В нём он также раскритиковал журналистку издания «Страна» Светлану Крюкову, которая у себя в соцсетях хвалит сотрудников СБУ, говоря о том, что никто не узнает, «сколько времени и сил было потрачено» на то, чтобы вышли пресс-релизы об успехах украинских контрразведчиков.«Я тебе, сучка, скажу, почему мы этого никогда не узнаем: потому, что никаких доказательств вины человека нет. И обычно они толкают на угоду [соглашение. — рус.]. Т. е. они говорят: "Мы продолжим тебя трахать здесь, ломать тебе пальцы в подвале, или ты напишешь угоду и тогда на пятёрик, к примеру, вместо своих 12. Или вообще мы будем тебя трахать здесь, пока ты не сдохнешь и не напишешь признание". А как вы знаете, признание — это "царица доказательств"», — заявил Шарий.Он заявил, что СБУ каждый день гребёт невиновных людей.«СБУ каждый день гребут людей, каждый божий день. Гребут людей с тех территорий, которые находились под русскими. Имена этих людей я публикую. Один в школе преподавал, другая... У них денег не было, их никто не обеспечил деньгами. Они продолжали работать там, где они работали. Один соревнование по футболу провёл — 12 лет! Про него напиши, про детей, про внуков. Ни х**а (ничего. — Ред.) не напишешь», — обратился Шарий к Крюковой.Он также остановился на задержании членов своей партии. Шарий указал, что среди показанных пресс-службой СБУ фотографий в т. ч. и памятка, как действовать в случае вербальных и силовых провокаций.«В этой инструкции сказано, что если на тебя кто-то наезжает, никогда не вступай ни в какие баталии, не дерись. Эта инструкция была распространена по моей инициативе среди всех членов, которые участвовали в акциях, чтобы, не дай бог, не было никаких провокаций. Это они так перекрутили», — негодовал Шарий.Он также обратил внимание на то, что периодические материалы, показанные СБУ, относятся к 2019 и 2020 годам — когда партия была разрешённой и вполне законно действовала. При этом некоторые издания и вовсе предвыборные.Шарий заявил, что СБУ не изменилась, а стала лишь хуже.У себя в телеграм-канале он также раскритиковал украинские СМИ он том, что те на веру приняли версию СБУ.«Украинские "СМИ" моментально исполнили задание СБУ и распространили бред о подрывной деятельности какого-то переселенца путем хранения дома агитационной продукции "Партии Шария" 2019 года», — отметил он.Кроме того, Шарий заявил, что эти действия в конечном итоге ударят по самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.Пытки в пленуПресс-служба Следственного комитета России в своём телеграм-канале сообщила о новых фактах издевательств над российскими пленными. Как уточнили в СК, вернувшиеся недавно домой военные рассказали о бесчеловечном обращении со стороны украинских националистов. Следователи зафиксировали их показания.По словам одного из военнослужащих, его неоднократно избивали во время допросов. Россиянину выбили верхние передние зубы. При этом он не видел, кто именно наносил удары, так как пленному надели на голову мусорный пакет.Ещё один военный рассказал, что в плену ему завязали глаза скотчем. Во время десятидневного допроса его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, пытали током. Военнослужащему отбили колени, сломали пальцы, он стал плохо видеть на правый глаз и слышать правым ухом.«Кто бил — не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног. Затем били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение 10 суток», — рассказал один из пленных.В эти же десять дней, по его словам, российских пленных морили голодом и не давали спать — эта пытка, депривация сна, известна с давних времен.Кроме того, проводившие допрос бойцы националистического батальона «Азов»* угрожали зарезать или застрелить его.В СК пообещали расследовать все подобные случаи.«Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку каждому такому случаю», — говорилось в сообщении СК РФ.Ранее уже сообщалось о том, что в украинском плену применяются пытки. Кроме того, в сети неоднократно появлялись видео расправы над российскими военнопленными.«Леопарды» на УкраинеПресс-секретарь правительства Германии заявил, что Берлин пока не планирует отправлять танки Leopard 2 на Украину. Заявление прозвучало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключать поставку танков Leopard.На прошлой неделе Германия заявила, что передает Киеву боевые машины пехоты Marder в ответ на призывы предоставить более тяжёлое вооружение Украине.После этого стало известно, что заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard.Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet заявил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в «коалиции стран», имеющих танки Leopard 2, и поставила некоторое их количество Украине.«Вопрос находится на рассмотрении. Речь идет о символической поддержке, несколько, десяток штук. Это широкая коалиция стран», — сказал Кумох.Кумох пояснил, что Польша одна ничего не будет делать, а будет работать с партнёрами.«Сколько Leopard предоставит Польша? Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно. Создание альтернативной реальности», — подчеркнул он.Как сообщают СМИ, всего на вооружении Польши есть более 240 танков Leopard 2: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.Ранее, 9 января, президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Матеуша Моравецкого и министров на встречу в Бюро национальной безопасности, где будут обсуждаться боевые действия на Украине. При этом на днях Моравецкий отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2. Но он сказал, что с президентом Дудой ведёт переговоры, которые «будут направлены на создание более широкой коалиции стран», которые могли бы передать Украине эту технику.* — Организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20230109/1042459370.html

https://ukraina.ru/20230109/1042447794.html

https://ukraina.ru/20230106/1042421769.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив