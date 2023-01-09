https://ukraina.ru/20230109/1042469299.html

"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео

"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео - 09.01.2023 Украина.ру

"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T15:54

2023-01-09T15:54

2023-01-09T15:54

видео

олег матвейчев

россия

украина

китай

кндр

киев

союзники

итоги

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о предстоящих вызовах в 2023 году, а также о противостоянии между Северной и Южной Кореей и судьбе Ельцин Центра в Екатеринбурге: 00:56 - Ожидать ли подвижек в мирном урегулировании украинского кризиса? 10:45 – Есть ли у России союзники в борьбе с американской гегемонией? 15:12 - Есть ли веские основания считать, что в Индо-Тихоокеанском регионе может полыхнуть скорее, чем на Тайване? 16:17 - Нужно ли закрывать Ельцин Центр? 20:18 - Какой вывод можно сделать по итогам прошедшего года? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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