https://ukraina.ru/20230109/1042469299.html
"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео
"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
"Пирог США будет уменьшен": Матвейчев о союзниках, ключевых игроках и том, кто станет новым Китаем. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T15:54
2023-01-09T15:54
2023-01-09T15:54
видео
олег матвейчев
россия
украина
китай
кндр
киев
союзники
итоги
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру рассказал о предстоящих вызовах в 2023 году, а также о противостоянии между Северной и Южной Кореей и судьбе Ельцин Центра в Екатеринбурге: 00:56 - Ожидать ли подвижек в мирном урегулировании украинского кризиса? 10:45 – Есть ли у России союзники в борьбе с американской гегемонией? 15:12 - Есть ли веские основания считать, что в Индо-Тихоокеанском регионе может полыхнуть скорее, чем на Тайване? 16:17 - Нужно ли закрывать Ельцин Центр? 20:18 - Какой вывод можно сделать по итогам прошедшего года? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег матвейчев, россия, украина, китай, кндр, киев, союзники, итоги, видео
Видео, Олег Матвейчев, Россия, Украина, Китай, КНДР, Киев, союзники, итоги
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру
рассказал о предстоящих вызовах в 2023 году, а также о противостоянии между Северной и Южной Кореей и судьбе Ельцин Центра в Екатеринбурге:
00:56 - Ожидать ли подвижек в мирном урегулировании украинского кризиса?
10:45 – Есть ли у России союзники в борьбе с американской гегемонией?
15:12 - Есть ли веские основания считать, что в Индо-Тихоокеанском регионе может полыхнуть скорее, чем на Тайване?
16:17 - Нужно ли закрывать Ельцин Центр?
20:18 - Какой вывод можно сделать по итогам прошедшего года?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.