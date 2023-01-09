Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты - 09.01.2023 Украина.ру
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Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты - 09.01.2023 Украина.ру
Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
Осуждая захват административных зданий протестующими в Бразилии, Запад лицемерит. Ведь такие же действия, предпринимаемые украинскими национал-радикалами, западные политики только приветствовали, говорит политолог Владимир Корнилов
2023-01-09T16:25
2023-01-09T16:25
интервью
владимир корнилов
бразилия
протесты
ес
сша
двойные стандарты
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Об этом он заявил в комментарии изданию Украина.ру.Ранее Европейский Союз осудил захват протестующими в Бразилии зданий парламента и правительственных учреждений. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в соцсети, что он "потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала".Отвечая на вопрос, напоминают ли бразильские беспорядки события "оранжевой революции" или события Евромайдане на Украине и можно ли назвать это очередной "цветной революцией", Владимир Корнилов сказал, что скорее это напоминает события 6 января прошлого года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий."Во многом сторонники Болсонару сейчас копируют действия сторонников Трампа. Конечно, наверняка присутствует определенная режиссура, но, все-таки, пока механизм "цветных революций не запущен, потому что самим американцам не выгодно его запускать. Пока что", - сказал эксперт.По мнению Корнилова, показательна реакция западных политиков на все эти события."Эта реакция подтверждает двойные стандарты Вашингтона и Запада в целом. Напомню, как сразу же осуждались действия сторонников Трампа во время штурма Капитолия. Сейчас точно так же осуждаются действия сторонников Болсонару. Но когда тоже самое делают какие-нибудь украинские активисты на Майдане, или, как это было год назад, протестующие где-нибудь в Казахстане, или противники Лукашенко в Белоруссии – то это, оказывается, народный протест, и это надо активно поддерживать, и ни в коем случае силовые структуры не должны вмешиваться, не должны мешать им. В этом плане, конечно, Запад в очередной раз продемонстрировал свои двойные стандарты", - сказал политолог.Напомним, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили на время здание конгресса в столице страны. Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты.Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.Протестующие требуют отставки действующего президента, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару.Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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интервью, владимир корнилов, бразилия, протесты, ес, сша, двойные стандарты
Интервью, Владимир Корнилов, Бразилия, протесты, ЕС, США, двойные стандарты

Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты

16:25 09.01.2023
 
© Владимир ТрефиловВладимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов интервью
© Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Осуждая захват административных зданий протестующими в Бразилии, Запад лицемерит. Ведь такие же действия, предпринимаемые украинскими национал-радикалами, западные политики только приветствовали, говорит политолог Владимир Корнилов
Об этом он заявил в комментарии изданию Украина.ру.
Ранее Европейский Союз осудил захват протестующими в Бразилии зданий парламента и правительственных учреждений. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в соцсети, что он "потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала".
Отвечая на вопрос, напоминают ли бразильские беспорядки события "оранжевой революции" или события Евромайдане на Украине и можно ли назвать это очередной "цветной революцией", Владимир Корнилов сказал, что скорее это напоминает события 6 января прошлого года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
"Во многом сторонники Болсонару сейчас копируют действия сторонников Трампа. Конечно, наверняка присутствует определенная режиссура, но, все-таки, пока механизм "цветных революций не запущен, потому что самим американцам не выгодно его запускать. Пока что", - сказал эксперт.
По мнению Корнилова, показательна реакция западных политиков на все эти события.
"Эта реакция подтверждает двойные стандарты Вашингтона и Запада в целом. Напомню, как сразу же осуждались действия сторонников Трампа во время штурма Капитолия. Сейчас точно так же осуждаются действия сторонников Болсонару.
Но когда тоже самое делают какие-нибудь украинские активисты на Майдане, или, как это было год назад, протестующие где-нибудь в Казахстане, или противники Лукашенко в Белоруссии – то это, оказывается, народный протест, и это надо активно поддерживать, и ни в коем случае силовые структуры не должны вмешиваться, не должны мешать им.
В этом плане, конечно, Запад в очередной раз продемонстрировал свои двойные стандарты", - сказал политолог.
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 14:54
Владимир Корнилов: кто онПолитолог, историк, публицист, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня». Руководитель Центра евразийских исследований
Напомним, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили на время здание конгресса в столице страны. Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты.
Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.
Протестующие требуют отставки действующего президента, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару.
Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона
 
ИнтервьюВладимир КорниловБразилияпротестыЕССШАдвойные стандарты
 
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