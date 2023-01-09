https://ukraina.ru/20230109/1042467679.html

Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты

Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты - 09.01.2023 Украина.ру

Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты

Осуждая захват административных зданий протестующими в Бразилии, Запад лицемерит. Ведь такие же действия, предпринимаемые украинскими национал-радикалами, западные политики только приветствовали, говорит политолог Владимир Корнилов

2023-01-09T16:25

2023-01-09T16:25

2023-01-09T16:25

интервью

владимир корнилов

бразилия

протесты

ес

сша

двойные стандарты

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Об этом он заявил в комментарии изданию Украина.ру.Ранее Европейский Союз осудил захват протестующими в Бразилии зданий парламента и правительственных учреждений. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в соцсети, что он "потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала".Отвечая на вопрос, напоминают ли бразильские беспорядки события "оранжевой революции" или события Евромайдане на Украине и можно ли назвать это очередной "цветной революцией", Владимир Корнилов сказал, что скорее это напоминает события 6 января прошлого года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий."Во многом сторонники Болсонару сейчас копируют действия сторонников Трампа. Конечно, наверняка присутствует определенная режиссура, но, все-таки, пока механизм "цветных революций не запущен, потому что самим американцам не выгодно его запускать. Пока что", - сказал эксперт.По мнению Корнилова, показательна реакция западных политиков на все эти события."Эта реакция подтверждает двойные стандарты Вашингтона и Запада в целом. Напомню, как сразу же осуждались действия сторонников Трампа во время штурма Капитолия. Сейчас точно так же осуждаются действия сторонников Болсонару. Но когда тоже самое делают какие-нибудь украинские активисты на Майдане, или, как это было год назад, протестующие где-нибудь в Казахстане, или противники Лукашенко в Белоруссии – то это, оказывается, народный протест, и это надо активно поддерживать, и ни в коем случае силовые структуры не должны вмешиваться, не должны мешать им. В этом плане, конечно, Запад в очередной раз продемонстрировал свои двойные стандарты", - сказал политолог.Напомним, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили на время здание конгресса в столице страны. Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты.Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.Протестующие требуют отставки действующего президента, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару.Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона

https://ukraina.ru/20190708/1024171138.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, владимир корнилов, бразилия, протесты, ес, сша, двойные стандарты