https://ukraina.ru/20230109/1042467118.html

Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины

Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины - 09.01.2023 Украина.ру

Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины

О будущем СВО в 2023 году и событиях на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказывает политолог Владимир Козин

2023-01-09T16:06

2023-01-09T16:06

2023-01-09T19:05

украина

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— Владимир Петрович, бойцы ВСУ записывают видеообращения к властям, в которых говорят о плачевной ситуации на линии огня, о том, что они не вооружены должным образом, не имеют ни оснащения, ни выручки. Об этом в своем блоге сообщает украинский политолог Олег Соскин. Как вы считаете, почему это происходит, если Европа, США и Великобритания обучают украинских солдат тактике ведения войны?— Такие видеообращения к нынешнему украинскому военно-политическому руководству солдаты и офицеры ВСУ записывают практически с самого начала СВО. Причем, делают это инициативно и в весьма эмоциональных тонах, не стесняясь употреблять даже крепкие выражения в адрес своих бездарных начальников.Подобные резкие слова в их адрес повторяют и украинские военнопленные. Описанная реакция ВСУ вызвана тем, что украинским военнослужащим на линии фронта не хватает не только оружия и боекомплектов, но и нормальных продуктов питания и сезонного обмундирования.Все больше украинских солдат и офицеров жалуются также на то, что их бросают в самое пекло, а натовских наемников берегут; что денежное довольствие и боевое снабжение военнослужащих из восточных сильно проигрывает аналогичным показателям, которые распространяют на солдат и офицеров из западных районов Украины и на ее неонацистские вооруженные формирования.Все больше становится нареканий со стороны ВСУ в адрес тактико-технических характеристик натовских тяжелых видов вооружений, поставляемых украинской армии из стран Североатлантического союза и ряда внеблоковых партнеров США.Почему это происходит, если вся Европа, США и Великобритания обучают украинских солдат тактике ведения войны? Дело в том, что государства-члены НАТО, которые взялись за обучение военнослужащих ВСУ, не в состоянии обучить всех призывников.Тем более за короткий период времени. Тем более тех, кто имеет слабую общеобразовательную и первоначальную военную подготовку, и тех, кто не знает английского языка вообще и профессионального военного английского языка в частности.Все больше идет заявлений в адрес военно-политического руководства Украины. Более восьми лет оно вело агрессивные действия против собственных граждан, проживающих на Донбассе, что противоречит Конституции Украины.С 14 февраля прошлого года, то есть за десять дней до СВО, Киев начал масштабную комбинированную агрессию против ДНР и ЛНР, проецируя ее в основном против гражданского населения.Это привело к огромным жертвам среди мирных граждан и миллионным потокам украинских беженцев, а также огромным военным расходам Украины, резкому падению ВВП, утрате территорий. Украина заплатила слишком высокую цену за свою агрессию.В ВСУ также все больше появляется голосов против притеснения православия на Украине и рейдерских захватов православных христианских храмов и церквей.— Военные действия на Украине, по мнению местных политологов, идут в первую очередь в рамках борьбы за изменение миропорядка, а не "за" или "против" Украины. Что удерживает Украину в западных рамках и почему именно этот путь она выбрала?— Да, я считаю, что агрессия Украины и НАТО теперь уже против России – а это имеет место после вхождения четырех новых бывших украинских субъектов в состав России в начале октября 2022 года – была спланирована именно со столь глубоким прицелом, как изменение миропорядка в пользу Запада.Но сначала ставились минимальные задачи: вернуть Крым и четыре административных образования на Донбассе и на юге Украины, а затем измотать в военном и финансово-экономическом плане Россию, добившись ее дезинтеграции.Запад также планировал принять Украину в НАТО с тем, чтобы иметь постоянный вооруженный конфликт с сопредельными российскими территориями.— Почему Россия не смогла повести Украину по своему пути?– Россия не смогла повести Украину по своему пути и обеспечить ее внеблоковый и дружественный характер относительно себя в результате существенных системных ошибок политического, торгово-экономического и информационно-разъяснительного характера, а также неправильных кадровых решений на весьма высоком уровне.Не хватило смелости повторить аналогичную ситуацию, которая была успешно проведена в Крыму в 2014 году, на Донбассе.Кроме того, отрицательное воздействие проявилось в результате неправильной и фактологически несостоятельной квалификации ряда ведущих стран НАТО в качестве "миротворцев" и "сторонников мирного разрешения" внутренней агрессии Киева против собственных граждан.Она началась после выхода 13 апреля 2014 года указа и.о. президента Украины Турчинова о начале внутренней агрессии Киева против мирных граждан Донбасса под предлогом борьбы с никогда не существовавшей "террористической угрозой со стороны ДНР И ЛНР".К глубокому сожалению, мы слишком долго называли своими партнерами и коллегами натовских агрессоров и милитаристов, которые Советскому Союзу, а затем и России после 1991 года, всегда желали только зла.— Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают или могут предложить "корейский сценарий" урегулирования, предусматривающий разделение страны — "так называемая условная "38-я параллель". Какие перспективы у такого сценария?— Реализация этого плана будет означать одно. Между Украиной и Россией сохранится перманентное вооруженное противостояние, если в Киеве не появятся вменяемые, некоррумпированные, дружественно настроенные к собственным гражданам и к Российской Федерации лидеры.Если будет "две Украины", как существуют две Кореи, то прозападная часть Украины вступит в НАТО, разместит ракетно-ядерное и противоракетное оружие США и будет по-прежнему дестабилизировать обстановку в Европе и в мире в целом.Новое военно-политическое украинское руководство должно обеспечить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также прекратить агрессию против России. Киев раз и навсегда должен признать существующие реальности с Москвой в политико-юридическом и территориально-географическом плане, а также заключить бессрочный мирный договор.— Нужна ли США тотальная победа над Россией? И как в глазах Вашингтона это может выглядеть?— Да, уверен, что нужна. Об этом свидетельствуют ключевые военные доктрины, одобренные Джозефом Байденом в октябре прошлого года, огромные суммы военной помощи, предоставляемые преступному украинскому режиму странами альянса "трансатлантической солидарности" и другими государствами с целью продолжения масштабной агрессии Украины и НАТО против России.А также размещение на украинской земле тяжелых видов вооружений, щедро поставляемых Западом, участие натовских военнослужащих под прикрытием "наемников" в рядах ВСУ.Стратегическая цель США и НАТО в отношении России была и остается неизменной – обеспечить ее развал и полное уничтожение ее как государства с таким названием. Тот, кто еще не понял этого, обречен на тектоническое поражение и вечную скорбь.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20230107/1042406213.html

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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