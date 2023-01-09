https://ukraina.ru/20230109/1042464412.html

Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО

Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО - 09.01.2023 Украина.ру

Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО

Поставки Украине французских танков ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции (СВО) России. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-01-09T14:32

2023-01-09T14:32

2023-01-09T14:32

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским ранее заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.По его мнению, эти поставки принципиально ничего изменить не могут."Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", - отметил Песков.6 января США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байденв телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.

https://ukraina.ru/20230109/1042436772.html

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новости, украина, россия, запад, франция, оружие