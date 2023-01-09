Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО - 09.01.2023 Украина.ру
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Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО
Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО - 09.01.2023 Украина.ру
Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО
Поставки Украине французских танков ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции (СВО) России. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-01-09T14:32
2023-01-09T14:32
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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским ранее заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.По его мнению, эти поставки принципиально ничего изменить не могут."Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", - отметил Песков.6 января США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байденв телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
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новости, украина, россия, запад, франция, оружие
Новости, Украина, Россия, Запад, Франция, оружие

Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВО

14:32 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Поставки Украине французских танков ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции (СВО) России. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским ранее заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.
По его мнению, эти поставки принципиально ничего изменить не могут.
"Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", - отметил Песков.
6 января США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байденв телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
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