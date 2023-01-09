https://ukraina.ru/20230109/1042449422.html

Странные американцы. Куда Кондолиза Райс и Роберт Гейтс хотят завести США

Странные американцы. Куда Кондолиза Райс и Роберт Гейтс хотят завести США - 09.01.2023 Украина.ру

Странные американцы. Куда Кондолиза Райс и Роберт Гейтс хотят завести США

Американцы меня удивляли всегда. Среди них есть умные люди. В целом по популяции умных не меньше, чем у нас. В руководстве государства их в процентном отношении меньше, чем в России, но всё ещё достаточно много.

2023-01-09T12:40

2023-01-09T12:40

2023-01-09T12:43

мнения

сша

россия

кондолиза райс

владимир путин

джо байден

ростислав ищенко

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Эти умные люди в целом правильно оценивают обстоятельства, говорят абсолютно правильные вещи (большинство, когда обзаведутся приставкой экс- к названию бывшей должности, но некоторые осмеливаются на это даже до ухода из активной политики). Только потом, абсолютно правильно оценив ситуацию в развитии, что гораздо сложнее от её оценки в статике, они почему-то делают выводы, входящие в абсолютное противоречие с их собственной оценкой.На днях два бывших высокопоставленных американских чиновника: экс-помощник президента по национальной безопасности и экс-госсекретарь в правительстве Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона при Буше-младшем, а также директор Центральной разведки (с 2005 года эта должность называется директор ЦРУ) при Буше-старшем Роберт Гейтс написали статью для "Вашингтон пост". Они сообщили, что по их мнению Путин не может уступить Украине четыре вернувшиеся в состав России юго-восточных региона, поскольку для него это было бы поражение.Сразу же бросается в глаза, что Крым и Севастополь они вообще не упоминают. И явно не потому, что рассчитывают на их возвращение Украине. Как раз наоборот, ситуация с Крымом и Севастополем настолько очевидна для американского истеблишмента, что они даже не считают нужным перечислять их в ряду регионов, которые Путин не вернёт Украине. Эти два высокопоставленных и влиятельных республиканца уже фактически признали Крым и Севастополь частью России, и не желают больше обсуждать данную тему.При этом Райс и Гейтс – далеко не трамписты. Они принадлежат к той плеяде республиканцев-неоконов, которые вопреки мнению Буша-старшего после распада СССР озаботились не интеграцией России в западные структуры на правах "младшего партнёра", а продолжили политику "сдерживания России", приведшую США в нынешнее плачевное состояние, в котором равно виноваты и демократы, и республиканцы, так как в отношении необходимости "сдерживания России", отделения её от Западной Европы "санитарным кордоном" восточноевропейских лимитрофов, её маргинализации и превращения в бесправного слугу США в Вашингтоне долгие десятилетия существовал двухпартийный консенсус.Итак, два весьма неглупых и влиятельных американских политика по умолчанию констатируют, что Крым и Севастополь уплыли от Украины навсегда и вслух сообщают, что реалистичный сценарий возвращения Украине ещё четырёх областей (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской) отсутствует. Они прямо пишут "Путин не может отдать", тем самым вынося приговор публично заявленным США целям украинской кампании.Ведь всем понятно, что не только "Путин не может отдать", но и США "не могут забрать". С момента провозглашения этих территорий неотъемлемой частью России, чтобы их отобрать надо нанести Москве военное поражение. Но поскольку американцы сами признают, что нанесение военного поражения возможно только в условиях распада российского государства, а военная доктрина России предполагает возможность нанесения превентивного ядерного удара, если российской государственности грозит опасность, то победить Россию никто не может. Максимум на что может рассчитывать самый сильный враг – на ракетно-ядерную "ничью", фиксирующую гибель актуальной цивилизации.Если какая-то часть человечества уцелеет, выживет и сможет перейти в режим устойчивого развития, то вновь из дикости создать цивилизацию люди смогут очень не скоро даже по историческим меркам. Десяток, а то и несколько десятков поколений смогут на собственном опыте узнать как жили наши доисторические предки. И это ещё в лучшем случае. Причём исключений не будет ни для тех, кто в бункере, ни для тех кто знатен и богат. Перед лицом цивилизационной катастрофы все очень быстро окажутся равны.Райс и Гейтс это понимают. Они говорят в своей статье о том, что Россия может не ограничиться уже возвращёнными территориями, но использовать их как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Украины. Насколько далеко вглубь Украины может продвинуться Россия оба высокопоставленных республиканца предусмотрительно не говорят – ход любой войны не прогнозируем, а у России есть возможность самой определить какие территории и когда именно ей следует вернуть. Российское руководство неоднократно подчёркивало, что целью спецоперации является не механический захват территорий, а обеспечение безопасности России. Можем сделать вывод, что если Украина закончится, а безопасность не будет гарантирована, СВО придётся продолжить. Соответственно, не обязательно, что все занятые в перспективе русской армией территории будут присоединены к России, но они обязательно будут переустроены таким образом, чтобы с них больше не могла исходить опасность для российской государственности.Отсюда очень просто понять, что чем дольше длится СВО, тем большую территорию вынуждена занимать и переустраивать Россия, а значит, тем большая территория в Европе (не обязательно только на Украине) уходит из-под контроля США. Вывод прост – чем быстрее США соглашаются на компромиссный мир на российских условиях, тем большее влияние на Европейском континенте за ними остаётся.Райс и Гейтс фактически верно показывают в своей статье (не называя их прямо) условия возможного компромиссного мира. Во-первых, что объявлено российским, то никому не может быть "возвращено", российским оно и останется. Во-вторых, Запад должен смириться с тем, что страны (как бывшие республики СССР, так и никогда таковыми не являвшиеся), расположенные вдоль западной границы России, должны де факто стать российскими протекторатами, независимо от того, входят ли они в НАТО или в ЕС. Если им нравится платить взносы, вводить у себя радужные ценности, расселять в своих странах Африку и ездить в Брюссель поболтать, могут и дальше этим заниматься, но их внешняя, внутренняя, финансовая и экономическая политика должны контролироваться Россией. Ибо только Россия знает, что может, а что не может нанести ущерб её безопасности и как с этим потенциальным ущербом бороться.Обратите внимание, что на таких условиях Украина может не просто уцелеть, а даже сохранить большую часть своей территории, Прибалтика формально останется в НАТО и ЕС, а финны, если в НАТО и не вступят, то только потому, что у они расходятся с турками во взгляде на курдов. Просто де факто произойдёт финляндизация уже выстроенного США "санитарного кордона". Для реализации этой простой схемы США достаточно просто прекратить вмешательство в дела Евросоюза и начать вести себя в Восточной Европе так, как Россия ведёт себя в Мексике и в Канаде. У нас с этими странами выстроены нормальные отношения, но мы признаём приоритетность американских военно-политических и торгово-экономических интересов в них, ибо и Мексика и Канада непосредственно граничат с США.Вывод из статьи Райс и Гейтса прост, он лежит на поверхности. Но они приходят к диаметрально противоположному решению. Они говорят, что надо дальше вооружать Украину и усиливать военные возможности европейских членов НАТО. То есть два неглупых и опытных экс-чиновника советуют администрации Байдена затягивать военный конфликт, в который вовлечена Россия, прекрасно понимая, что чем дольше он продолжается, тем больше европейских территорий перейдёт под прямой или опосредованный контроль России (чтобы узнать как конкретно это происходит могут обратиться к периоду 1814-15 годов или 1945 года).Они знают, что добровольно Россия ничего не отдаст, а победить её военным путём нельзя. На что же они рассчитывают?Как это ни глупо звучит, но они рассчитывают, что пока Россия будет добивать их европейских союзников, у США будет некоторая свобода рук в других регионах и, за счёт более успешной политики вне европейского теарта военных действий, они смогут отыграть потерянное в Европе.Это жест отчаяния. Разумный политик не может надеяться на авось. Желая сохранить как можно больше возможностей для реванша в будущем, разумный политик, понимая что текущую схватку он уже проиграл, пытается сохранить как можно большую сферу контроля, как можно большую ресурсную базу, чтобы когда ситуация изменится, опершись на сохранённое, попытаться вернуть утраченное.Путин, получив власть в разорённой стране, находившейся в критической ситуации, без союзников и без перспектив, двадцать лет восстанавливал не только экономику, но и внешние связи, строил ресурсную базу, опираясь на которую смог в двадцатые годы ХХI века бросить вызов американскому гегемонизму. Американцы же идут по пути Бонапарта. От него, в отличие от Гитлера, не требовали безоговорочной капитуляции ни в 1813 году, ни даже в 1814 году. Условия мира ухудшались по мере того, как он терпел поражения, но это всё же были условия, на которых он сохранял и власть, и территориальную целостность собственно Франции. Он решил переупрямить судьбу, выиграть проигранную войну и логично проиграл всё, потеряв не только власть и Францию, но даже семью и свободу.Я понимаю украинцев, простых европейцев и американцев, которые верят в победу над Россией, будучи зомбированы пропагандой. Но когда два вполне разумных политика складывают всю мозаику актуальных международных отношений, включая абсолютно правильно сделанные промежуточные выводы, а потом заявляют, что несмотря на то, что проводившаяся три десятилетия политика принесла США только вред, её следует продолжать с бОльшим рвением, я начинаю думать: а может американцы правильно избрали своим президентом Байдена? Он-то хоть не совсем хорошо понимает кто он, где находится и не ведает, что творит. Если уж ничего иного не остаётся, во главе с радостным, впавшим в детство, старичком веселее идти к пропасти, чем с мрачными фаталистами-скептиками.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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2023

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, сша, россия, кондолиза райс, владимир путин, джо байден, ростислав ищенко