Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго" - 09.01.2023 Украина.ру
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Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго"
Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго" - 09.01.2023 Украина.ру
Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго"
Для восстановления электросетей Украине необходимо советское оборудование, которым не могут помочь европейские страны, заявил 8 января в интервью Financial Times глава "Укнэнерго" Владимир Кудрицкий
2023-01-09T10:25
2023-01-09T10:25
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электроэнергия
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"Большая часть сети Украины использует старую советскую систему. Он работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает его несовместимым с большей частью западного оборудования", - объяснил он.Некоторые трансформаторы необходимы моделей были доставлены из бывших стран Социалистического блока и бывших советских республик, однако из недостаточно, отметил Кудрицкий.Запасы трансформаторов, с помощью которого Украина справлялась первые месяцы спецоперации, подошли к концу и теперь необходимы извне, подчеркнул глава энергетической компании.Лучшую оценку ударов ВКС РФ по энергетике Украины дал сам Владимир Зеленский, который недавно сказал, что уже 50% их системы вырублено. И мы будем продолжать массированные удары. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру.Самое главное — перерубить артерии, по которому западное оружие валом валит на Украину через польскую, румынскую и словацкую границу. Вот от этого будет зависеть ход боевых действий и сроки СВО, уверен специалист.
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новости, энергетика, электроэнергия, украина, укрэнерго
Новости, энергетика, электроэнергия, Украина, Укрэнерго

Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго"

10:25 09.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОткрытие электроподстанции в поселке Борисово
Открытие электроподстанции в поселке Борисово - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Для восстановления электросетей Украине необходимо советское оборудование, которым не могут помочь европейские страны, заявил 8 января в интервью Financial Times глава "Укнэнерго" Владимир Кудрицкий
"Большая часть сети Украины использует старую советскую систему. Он работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает его несовместимым с большей частью западного оборудования", - объяснил он.
Некоторые трансформаторы необходимы моделей были доставлены из бывших стран Социалистического блока и бывших советских республик, однако из недостаточно, отметил Кудрицкий.
Запасы трансформаторов, с помощью которого Украина справлялась первые месяцы спецоперации, подошли к концу и теперь необходимы извне, подчеркнул глава энергетической компании.
Лучшую оценку ударов ВКС РФ по энергетике Украины дал сам Владимир Зеленский, который недавно сказал, что уже 50% их системы вырублено. И мы будем продолжать массированные удары. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру.
Самое главное — перерубить артерии, по которому западное оружие валом валит на Украину через польскую, румынскую и словацкую границу. Вот от этого будет зависеть ход боевых действий и сроки СВО, уверен специалист.
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Под новый год. На Украине сообщили о новых ракетных ударах по энергетике и военным объектам Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации
 
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