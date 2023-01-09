Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца

Не буфер и не Львов. Эксперт о том, чего сейчас хочет Польша от России на Украине

Для Польши в вопросе украинского кризиса сейчас нужны гарантии того, что их не убьют с первого удара. Да, поляки очень бы хотели поймать рыбу в мутной воде, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится, рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру