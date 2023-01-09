Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца
07:59 09.01.2023 (обновлено: 08:04 09.01.2023)
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Сенатор польского сейма Яцек Бурый 8 января в эфире телеканала TVP Info раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей
"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <...> это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", — с иронией сказал ведущий программы Милош Клечек.
В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.
"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", — сказал сенатор и, достав из кармана огурец, разбил его об стол журналиста, а затем вышел из студии.
В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.
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