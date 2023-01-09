Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца - 09.01.2023 Украина.ру
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Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца
Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца - 09.01.2023 Украина.ру
Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца
Сенатор польского сейма Яцек Бурый 8 января в эфире телеканала TVP Info раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей
2023-01-09T07:59
2023-01-09T08:04
польша
овощи
россия
огурец
продажа
новости
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"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. &lt;...&gt; это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", — с иронией сказал ведущий программы Милош Клечек.В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.
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польша, овощи, россия, огурец, продажа, новости
Польша, овощи, Россия, огурец, продажа, Новости

Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца

07:59 09.01.2023 (обновлено: 08:04 09.01.2023)
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Сенатор польского сейма Яцек Бурый 8 января в эфире телеканала TVP Info раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей
"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <...> это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", — с иронией сказал ведущий программы Милош Клечек.
В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.

"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", — сказал сенатор и, достав из кармана огурец, разбил его об стол журналиста, а затем вышел из студии.

В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.
Зеленский и Анджей Дуда
31 декабря 2022, 14:54
Не буфер и не Львов. Эксперт о том, чего сейчас хочет Польша от России на УкраинеДля Польши в вопросе украинского кризиса сейчас нужны гарантии того, что их не убьют с первого удара. Да, поляки очень бы хотели поймать рыбу в мутной воде, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится, рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
 
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