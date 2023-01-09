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"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента США

"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента США - 09.01.2023 Украина.ру

"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента США

Нынешний год будет очень тяжелым для всех главных участников так называемого "украинского конфликта" — и самой Украины, и США, и России, и ЕС. И все-таки самые большие неприятности ждут... США. Притом даже не страну, а именно президента Джо Байдена. И они уже начались

2023-01-09T06:01

2023-01-09T06:01

2023-01-09T08:33

эксклюзив

украина

россия

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К сожалению, пока мы не умеем точно видеть будущее. Но кое-что всё-таки можно спрогнозировать с большой степенью достоверности.Это, например, международные скандалы с участием Украины.Они не только обязательно произойдут в 2023 году, но даже примерно понятно, о чём будет идти речь, и какая будет хронология событий.Предстоит крупнейший коррупционный скандал за всю историю США. Именно так, без преувеличения, его оценивает пресса Америки.У него уже даже есть название — «Байденгейт».Это будет мощный удар республиканцев не только по президенту Байдену, но и по всем структурам демократов, по их фондам, по фондам Джорджа Сороса, по их «отмывочным» и «прачечным», и, конечно же, по аналогичным структурам на Украине.Пострадают и некоторые украинские олигархи. И даже, наверное, сотрудники Офиса президента.Мощное политическое цунами смоет с палубы «Титаника» тех, кто ещё вчера считал себя непотопляемым.Ахметов и Пинчук — спонсоры травли ТрампаСкандал номер один — это, конечно, сын президента, Хантер Байден, его знаменитый ноутбук и его «деятельность» на Украине и в Китае.Когда Хантер «работал» в украинской фирме «Бурисма», транзакции со счетов фирмы шли через Кипр и Латвию на счета Atlantic Council. С весны 2014-го до осени 2019-го.На счета этой же организации шли щедрые пожертвования от Виктора Пинчука и Рената Ахметова.Фонд Atlantic Council — это структура фонда Джорджа Сороса «Открытое общество». Именно этот фонд финансировал откровенную травлю Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.То есть Ахметов, Пинчук и «Бурисма» (Хантер Байден, Николай Злочевский) давали деньги на травлю Дональда Трампа.Ахметов и Пинчук могут стать главными свидетелями по делу об импичменте Байдена.Дело не в том, что финансирование структур Сороса — это преступление. Конечно, нет, до последнего времени это рассматривалось украинскими олигархами вообще как привилегия и плата за возможность продолжать оставаться «у кормушки».Но ситуация очень сильно поменялась. Республиканцы начинают расследование всех закулисных дел Байдена, вместе с его Хантером, с «Бурисмой», Ахметовым, Пинчуком и так далее.Можно, например, поставить вопрос о происхождении денег украинских олигархов, вложенных в эти фонды. Может быть, они были получены не совсем честными путями?И, конечно, отдельный вопрос будет про заработки Хантера на Украине.Сегодня, впрочем, скандальный Хантер не позирует с эскортницами голый и не пьёт алкоголь. Он теперь художник, и его картины продаются за внушительные суммы — от 20 000 до 500 000 долларов.Но такова уж судьба Хантера: всё, что он делает, к чему прикасается, превращается в скандал. Вроде всё, решил человек заняться искусством, закрыл тему с алкоголем и наркотиками. И что? Новый скандал!Республиканцы обещают вытащить на свет имена покупателей картин Хантера, которые до сих пор остаются анонимными. Кто же платил по полмиллиона за картины сына президента?Ждём нового расследования. Не будет ничего удивительного, если «ценителями» искусства Хантера опять окажутся всё те же Пинчук с Ахметовым!Кстати, картины Хантера многим нравятся. Возможно, он действительно нашел себя. Но, конечно, вряд ли картины начинающего художника-самоучки могут стоить полмиллиона.Скандал с Хантером и Украиной имеет много других «полочек», и на каждой полочке что-то лежит. Очень много скелетов в этом шкафу.Отдельный вопрос: почему Хантер не задекларировал полученные 400 000 долларов зарплаты на Украине и не заплатил с них налоги.Следующий — как были связаны биолаборатории США на Украине, Хантер и фирма «Бурисма»? Именно Хантер Байден представил кампанию «Метабиота» руководству «Бурисма» для «научных работ», связанных со смертельно опасными патогенами.И, конечно, совершенно особый скандал все больше разгорается в США в связи с «Твиттером» и разоблачениями Илона Маска. Опять фигурирует ноутбук Хантера, его голые фото. И активное участие руководства соцсетей, вместе с ЦРУ и ФБР, в замалчивании этой истории.Биржа FTXВторой «украино-американский» скандал связан с биржей FTX, Сэмом Бэнкманом и главным банкротством 2022 года.Вчера у Сэма Бэнкмана было состояние 16 миллиардов. Сегодня — 1 доллар.Миллионы людей на Тайване, в Сингапуре и в других странах брали даже кредиты в банках, чтобы вложить их в Сэма Бэнкмана.Как можно было не поверить в надёжную биржу криптовалютчика? Сэма поддерживала, например, министр финансов США Йеллен, она утверждала, что тот «обладает легитимностью».Компанией Сэма Бэнкмана управляла девушка 28 лет, Кэролайн Эллисон.Её папа, Гленн Эллисон, близкий друг Гэри Генслера — главы комиссии по ценным бумагам США. И оба они, Генслер и Эллисон — профессора Сэма Бэнкмана, он был их студентом.Всю эту историю делали легитимной министр финансов США, глава комиссии по ценным бумагам США, Сэм сидел рядом с президентом Клинтоном на сцене экономического форума. О нём делали передачи как о выдающемся финансовом гении, филантропе. Как о человеке невероятного ума, миллиардер в 30 лет!Он был задержан властями на Багамах вместе со своими коллегами, с которыми они жили на островах небольшой дружной молодёжной порнокоммуной.Получается, что миллиардами взрослых людей управляла группа какой-то молодёжи на Багамах? Их уже так и называют — «детки с Багам».Да, это так. Особого ума там не требовалось, за словами «криптобиржа» скрывалась обычная финансовая пирамида.Но биржа FTX интересна нам, конечно, не как очередная иллюстрация человеческой жадности и глупости.Сэм Бэнкман потратил на последнюю предвыборную кампанию демократической партии США 40 миллионов долларов.18 его «протеже» победили (он поддерживал 25 кандидатов).Илон Маск сразу же высказался по этому поводу: «Сэм Бэнкман был крупным донором демов, поэтому не было никаких расследований».Биржа Сэма была, скорее всего, «отмывочной» демократов.Впереди долгое и очень громкое дело. С участием бывших президентов, нынешних министров и, конечно, как уже стало привычным, с участием Украины.В Америке говорят о том, что миллиарды помощи, выделенной демпартией США для Украины, возвращались назад через биржу Сэма Бэнкмана.Вот откуда его невероятная «благотворительность».Сэм Бэнкман тратил щедрой рукой миллионы не только на предвыборную кампанию демократов, но и был, например, одним из главных спонсоров экономического форума в Давосе.Он был арестован, но сейчас выпущен под залог в 250 миллионов долларов.Обманутые вкладчики ищут свои деньги. Их адвокаты требуют вернуть все политические взносы Сэма Бэнкмана. Сумма — около 100 миллионов долларов.И это только то, что известно официально. Вся переписка компании благоразумно стёрта, а бухгалтерии практически не существовало.Кроме того, есть подозрение что биржа рухнула не сама по себе, ей помогли это сделать сразу после выборов в конгресс США.Возможно, это был СКАМ, что означает намеренное банкротство или мошенничество.Прокуратура США уже обвиняет Сэма Бэнкмана в «нарушении избирательного права, заговоре по обману Америки и отмывании денег».Максимальный тюремный срок, который угрожает Сэму Бэнкману — 612 тысяч лет.Впереди большое и долгое расследование, и множество скелетов с грохотом выпадет из этого шкафа. В том числе, конечно, украинских скелетов.А тем временем в США становятся вирусными картинки с фотографией Капитолия и подписью: «Это больше не здание Капитолия США. Это новый Национальный Банк Украины».

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия