https://ukraina.ru/20230108/1042438831.html

Украинские военные ответили перед россиянами за удар по Макеевке — Минобороны

Украинские военные ответили перед россиянами за удар по Макеевке — Минобороны - 08.01.2023 Украина.ру

Украинские военные ответили перед россиянами за удар по Макеевке — Минобороны

Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило 8 января Минобороны России

2023-01-08T17:53

2023-01-08T17:53

2023-01-08T17:53

макеевка

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Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам.В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска.В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

https://ukraina.ru/20230104/1042375703.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

макеевка, всу, новости, военные, ракеты