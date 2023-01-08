https://ukraina.ru/20230108/1042438684.html

"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам

"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам - 08.01.2023 Украина.ру

"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам

Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной. Об этом 8 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля

2023-01-08T17:20

2023-01-08T17:20

2023-01-08T17:20

раскольники

патриарх кирилл

новости

пцу

церковь

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"Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – заверил онПатриарх подчеркнул, что русская церковь поддерживает украинский народ, "уже сегодня несущий подвиг мученичества и исповедничества".В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html

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раскольники, патриарх кирилл, новости, пцу, церковь