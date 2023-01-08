"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам - 08.01.2023 Украина.ру
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"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам
"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам - 08.01.2023 Украина.ру
"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам
Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной. Об этом 8 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля
2023-01-08T17:20
2023-01-08T17:20
раскольники
патриарх кирилл
новости
пцу
церковь
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"Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – заверил онПатриарх подчеркнул, что русская церковь поддерживает украинский народ, "уже сегодня несущий подвиг мученичества и исповедничества".В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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раскольники, патриарх кирилл, новости, пцу, церковь
раскольники, Патриарх Кирилл, Новости, ПЦУ, Церковь

"Недолго осталось": патриарх Кирилл пригрозил украинским раскольникам

17:20 08.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной. Об этом 8 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля
"Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – заверил он
Патриарх подчеркнул, что русская церковь поддерживает украинский народ, "уже сегодня несущий подвиг мученичества и исповедничества".

"Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат, мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов, мы молимся за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную, и точно знаем, что как исчезли обновленцы – так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И я думаю, пройдет очень немного времени – и все изменится", – сказал патриарх.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ).
Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви.
РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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