https://ukraina.ru/20230108/1042438518.html

"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме

"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме - 08.01.2023 Украина.ру

"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме

В украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов. Об этом 8 января сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале

2023-01-08T16:50

2023-01-08T16:50

2023-01-08T16:50

электроэнергия

новости

укрэнерго

украина

дефицит

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При устойчивой морозной погоде увеличивается и уровень потребления электроэнергии, из-за чего дефицита становится больше. "Укрэнерго" отмечает, что для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии до областей доведены лимиты, которые будут действовать с 09:00 до 24:00. В организации также добавили, что при превышении лимитов потребления электроэнергии возможны аварийные отключения.В начале января министр энергетики Украины заявил, что в стране почти не осталось ветровой генерации электроэнергии. На данный момент потери оценены в 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. В связи с этим тепловой генерации предрекли нагрузку в еще большем объеме.Глава правления национальной энергетической компании 1 января утверждал, что удары по инфраструктуре Украины в теории должны привести к блэкауту. При этом на практике, как он отметил, такая вероятность достаточно низка.

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электроэнергия, новости, укрэнерго, украина, дефицит