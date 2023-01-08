https://ukraina.ru/20230108/1042438518.html
"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме
"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме - 08.01.2023 Украина.ру
"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме
В украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов. Об этом 8 января сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
2023-01-08T16:50
2023-01-08T16:50
2023-01-08T16:50
электроэнергия
новости
укрэнерго
украина
дефицит
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При устойчивой морозной погоде увеличивается и уровень потребления электроэнергии, из-за чего дефицита становится больше. "Укрэнерго" отмечает, что для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии до областей доведены лимиты, которые будут действовать с 09:00 до 24:00. В организации также добавили, что при превышении лимитов потребления электроэнергии возможны аварийные отключения.В начале января министр энергетики Украины заявил, что в стране почти не осталось ветровой генерации электроэнергии. На данный момент потери оценены в 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. В связи с этим тепловой генерации предрекли нагрузку в еще большем объеме.Глава правления национальной энергетической компании 1 января утверждал, что удары по инфраструктуре Украины в теории должны привести к блэкауту. При этом на практике, как он отметил, такая вероятность достаточно низка.
https://ukraina.ru/20221223/1042073211.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
электроэнергия, новости, укрэнерго, украина, дефицит
электроэнергия, Новости, Укрэнерго, Украина, дефицит
"Укрэнерго" сообщила об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме
В украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов. Об этом 8 января сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
При устойчивой морозной погоде увеличивается и уровень потребления электроэнергии, из-за чего дефицита становится больше.
"Укрэнерго" отмечает
, что для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии до областей доведены лимиты, которые будут действовать с 09:00 до 24:00.
В организации также добавили, что при превышении лимитов потребления электроэнергии возможны аварийные отключения.
В начале января министр энергетики Украины заявил, что в стране почти не осталось ветровой генерации электроэнергии. На данный момент потери оценены в 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. В связи с этим тепловой генерации предрекли нагрузку в еще большем объеме.
Глава правления национальной энергетической компании 1 января утверждал, что удары по инфраструктуре Украины в теории должны привести к блэкауту. При этом на практике, как он отметил, такая вероятность достаточно низка.