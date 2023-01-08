Немецкий журналист рассказал о пугающем Запад российском оружии - 08.01.2023 Украина.ру
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Немецкий журналист рассказал о пугающем Запад российском оружии
Немецкий журналист рассказал о пугающем Запад российском оружии - 08.01.2023 Украина.ру
Немецкий журналист рассказал о пугающем Запад российском оружии
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов. Об этом 8 января сообщил Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau
2023-01-08T15:29
2023-01-08T15:29
новости
ракета
оружие
запад
россия
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"Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", — говорится в публикации.Автор отметил, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.В 2017 году Россия стала первой страной, пополнившей свой арсенал гиперзвуковым оружием. Сейчас Китай и США работают над аналогичными системами вооружения, пишет журналист."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ракета, оружие, запад, россия
Новости, Ракета, оружие, Запад, Россия

Немецкий журналист рассказал о пугающем Запад российском оружии

15:29 08.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов. Об этом 8 января сообщил Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau
"Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", — говорится в публикации.
Автор отметил, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.
В 2017 году Россия стала первой страной, пополнившей свой арсенал гиперзвуковым оружием.
Сейчас Китай и США работают над аналогичными системами вооружения, пишет журналист.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
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