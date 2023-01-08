https://ukraina.ru/20230108/1042438239.html

Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском

Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском - 08.01.2023 Украина.ру

Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь из-за украинского конфликта. Об этом на днях заявил американский экономист Ричард Вольф в своем Twitter

2023-01-08T14:57

2023-01-08T14:57

2023-01-08T14:57

украина

конфликт

владимир зеленский

джо байден

новости

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"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США - ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он.Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима.В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС.

https://ukraina.ru/20221230/1042290326.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, конфликт, владимир зеленский, джо байден, новости