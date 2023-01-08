Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском - 08.01.2023 Украина.ру
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Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском
Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском - 08.01.2023 Украина.ру
Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь из-за украинского конфликта. Об этом на днях заявил американский экономист Ричард Вольф в своем Twitter
2023-01-08T14:57
2023-01-08T14:57
украина
конфликт
владимир зеленский
джо байден
новости
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"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США - ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он.Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима.В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС.
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украина, конфликт, владимир зеленский, джо байден, новости
Украина, конфликт, Владимир Зеленский, Джо Байден, Новости

Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском

14:57 08.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь из-за украинского конфликта. Об этом на днях заявил американский экономист Ричард Вольф в своем Twitter
"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США - ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он.
Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима.
В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС.
Донецк Камаз-центр
30 декабря 2022, 11:55
Политолог Бэндоу: Запад несёт ответственность за затягивание конфликта на УкраинеОтвергая возможность прекращения огня на Украине и мирных переговоров, западные союзники киевского режима несут ответственность за бессмысленное затягивание конфликта. Такое мнение выразил в статье, опубликованной 29 декабря в издании The American Conservative американский политолог Даг Бэндоу
 
УкраинаконфликтВладимир ЗеленскийДжо БайденНовости
 
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