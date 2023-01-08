Американский экономист озвучил неприглядную правду о Байдене и Зеленском
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь из-за украинского конфликта. Об этом на днях заявил американский экономист Ричард Вольф в своем Twitter
"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США - ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он.
Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима.
В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС.
30 декабря 2022, 11:55Политолог Бэндоу: Запад несёт ответственность за затягивание конфликта на УкраинеОтвергая возможность прекращения огня на Украине и мирных переговоров, западные союзники киевского режима несут ответственность за бессмысленное затягивание конфликта. Такое мнение выразил в статье, опубликованной 29 декабря в издании The American Conservative американский политолог Даг Бэндоу