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Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России

Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России - 08.01.2023 Украина.ру

Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру подвел итоги года в СВО и дал прогноз на 2023 год, а также рассказал об экономических итогах 2022 года

2023-01-08T14:11

2023-01-08T14:11

2023-01-08T14:17

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01:12 – Итоги года: что было бы, если бы Россия не начала СВО и что мы имеем на сегодняшний день?05:45 – Как общество восприняло частичную мобилизацию?09:03 – Что стало очевидно в 2022 году? 14:13 - Вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году и позиция Турции.20:26 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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