Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России - 08.01.2023 Украина.ру
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Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России
Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России - 08.01.2023 Украина.ру
Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру подвел итоги года в СВО и дал прогноз на 2023 год, а также рассказал об экономических итогах 2022 года
2023-01-08T14:11
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01:12 – Итоги года: что было бы, если бы Россия не начала СВО и что мы имеем на сегодняшний день?05:45 – Как общество восприняло частичную мобилизацию?09:03 – Что стало очевидно в 2022 году? 14:13 - Вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году и позиция Турции.20:26 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России

14:11 08.01.2023 (обновлено: 14:17 08.01.2023)
 
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру подвел итоги года в СВО и дал прогноз на 2023 год, а также рассказал об экономических итогах 2022 года
01:12 – Итоги года: что было бы, если бы Россия не начала СВО и что мы имеем на сегодняшний день?
05:45 – Как общество восприняло частичную мобилизацию?
09:03 – Что стало очевидно в 2022 году?
14:13 - Вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году и позиция Турции.
20:26 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
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14:11Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России
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