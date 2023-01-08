Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву - 08.01.2023 Украина.ру
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Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву
Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву - 08.01.2023 Украина.ру
Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву
Соединенные Штаты сильно сократят помощь Украине в будущем только в том случае, если убедятся в бесперспективности военной поддержки. Таким мнением 7 января поделился сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2023-01-08T14:00
2023-01-08T14:00
помощь
сша
владимир зеленский
новости
украина
алексей пушков
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Он выразил сомнение в том, что США полностью прекратят финансирование поддержки Киева.Политик также озвучил самый реалистичный сценарий. По мнению Пушкова, сокращение расходов на Украину возможно ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал помощь Вашингтона жизненно важной и понадеялся на ее продолжение. До этого украинский лидер поблагодарил США за выделение самого большого за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру отмечал, что Запад уже "устал" от Украины и будет "потихоньку сдавать" ее. По его словам, США относятся к числу стран, которые предпочитают решить проблему и двинуться дальше, а если проблема не решается, то "оставить её сзади, обойти и дальше идти решать другие проблемы".Ранее обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News обвинил Зеленского в присвоении денег, которые Запад выделяет в помощь Украине. По его словам, только 30% гуманитарной помощи и оружия достигают цели.Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон также критиковал президента Украины за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. Он считает, что из-за помощи Украине экономика США "идет на дно".
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помощь, сша, владимир зеленский, новости, украина, алексей пушков
помощь, США, Владимир Зеленский, Новости, Украина, Алексей Пушков

Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву

14:00 08.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Соединенные Штаты сильно сократят помощь Украине в будущем только в том случае, если убедятся в бесперспективности военной поддержки. Таким мнением 7 января поделился сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
Он выразил сомнение в том, что США полностью прекратят финансирование поддержки Киева.
Политик также озвучил самый реалистичный сценарий. По мнению Пушкова, сокращение расходов на Украину возможно ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал помощь Вашингтона жизненно важной и понадеялся на ее продолжение. До этого украинский лидер поблагодарил США за выделение самого большого за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов.
Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру отмечал, что Запад уже "устал" от Украины и будет "потихоньку сдавать" ее. По его словам, США относятся к числу стран, которые предпочитают решить проблему и двинуться дальше, а если проблема не решается, то "оставить её сзади, обойти и дальше идти решать другие проблемы".
Ранее обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News обвинил Зеленского в присвоении денег, которые Запад выделяет в помощь Украине. По его словам, только 30% гуманитарной помощи и оружия достигают цели.
Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон также критиковал президента Украины за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. Он считает, что из-за помощи Украине экономика США "идет на дно".
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10:41
Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до УкраиныДо Украины дойдут копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют. Об этом сообщил 8 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
 
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