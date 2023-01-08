Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине
Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом. Об этом 7 января написал в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг
"Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — заверил Янг.
В конце декабря французский политик Флориан Филиппо также отмечал, что страны Запада нормализуют нацизм, поддерживая Украину. Он возмутился, что никого из представителей европейского сообщества не удивляет этот факт.
Россия с конца февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
30 ноября 2022, 09:23Украинский режим как новейший штамм нацизма Сегодня многие бесконечно далекие от истории люди, нахватавшись на бегу громких фраз и оглушительных заголовков, в качестве аргумента привыкли обвинять противоположную сторону в "фашизме", как единственном абсолютном зле, в отношение которого у всех до последнего времени существовал некоторый консенсус.