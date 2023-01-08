https://ukraina.ru/20230108/1042434979.html

Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине

Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине - 08.01.2023 Украина.ру

Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине

Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом. Об этом 7 января написал в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг

2023-01-08T12:48

2023-01-08T12:48

2023-01-08T12:48

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"Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — заверил Янг.В конце декабря французский политик Флориан Филиппо также отмечал, что страны Запада нормализуют нацизм, поддерживая Украину. Он возмутился, что никого из представителей европейского сообщества не удивляет этот факт.Россия с конца февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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2023

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нацизм, новости, запад, украина, сша