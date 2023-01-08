Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине - 08.01.2023 Украина.ру
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Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине
Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине - 08.01.2023 Украина.ру
Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине
Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом. Об этом 7 января написал в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг
2023-01-08T12:48
2023-01-08T12:48
нацизм
новости
запад
украина
сша
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"Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — заверил Янг.В конце декабря французский политик Флориан Филиппо также отмечал, что страны Запада нормализуют нацизм, поддерживая Украину. Он возмутился, что никого из представителей европейского сообщества не удивляет этот факт.Россия с конца февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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нацизм, новости, запад, украина, сша
нацизм, Новости, Запад, Украина, США

Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине

12:48 08.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом. Об этом 7 января написал в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг
"Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — заверил Янг.
В конце декабря французский политик Флориан Филиппо также отмечал, что страны Запада нормализуют нацизм, поддерживая Украину. Он возмутился, что никого из представителей европейского сообщества не удивляет этот факт.
Россия с конца февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Марш националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 09:23
Украинский режим как новейший штамм нацизма Сегодня многие бесконечно далекие от истории люди, нахватавшись на бегу громких фраз и оглушительных заголовков, в качестве аргумента привыкли обвинять противоположную сторону в "фашизме", как единственном абсолютном зле, в отношение которого у всех до последнего времени существовал некоторый консенсус.
 
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