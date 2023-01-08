Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента - 08.01.2023 Украина.ру
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Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента
Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента - 08.01.2023 Украина.ру
Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента
Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего. Об этом на днях написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер
2023-01-08T11:06
2023-01-08T11:06
владимир зеленский
украина
новости
коррупция
запад
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"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. &lt;...&gt; И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента", — заявил журналист.По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.США и их союзники по НАТО на фоне российской спецоперации продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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владимир зеленский, украина, новости, коррупция, запад
Владимир Зеленский, Украина, Новости, коррупция, Запад

Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента

11:06 08.01.2023
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего. Об этом на днях написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер
"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента", — заявил журналист.
По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.

"Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.

США и их союзники по НАТО на фоне российской спецоперации продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Зеленский
6 января, 11:06
Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в кровиПрезидент Украины Владимир Зеленский, крещеный, по некоторым данным, в православии, таки решил не просто стать католиком, но и обильно окропить свой переход кровью и закрепить людскими страданиями
 
Владимир ЗеленскийУкраинаНовостикоррупцияЗапад
 
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