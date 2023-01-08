Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента
Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего. Об этом на днях написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер
"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента", — заявил журналист.
По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.
"Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.
США и их союзники по НАТО на фоне российской спецоперации продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.