https://ukraina.ru/20230108/1042434127.html

Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента

Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента - 08.01.2023 Украина.ру

Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента

Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего. Об этом на днях написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер

2023-01-08T11:06

2023-01-08T11:06

2023-01-08T11:06

владимир зеленский

украина

новости

коррупция

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg

"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента", — заявил журналист.По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.США и их союзники по НАТО на фоне российской спецоперации продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ukraina.ru/20230106/1042415805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, украина, новости, коррупция, запад