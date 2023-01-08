Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины - 08.01.2023 Украина.ру
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Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины
Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины - 08.01.2023 Украина.ру
Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины
До Украины дойдут копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют. Об этом сообщил 8 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2023-01-08T10:41
2023-01-08T10:41
поставки
новости
кадыров
оружие
украина
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"Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он.Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства.Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли."Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем &lt;... &gt; Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы &lt;…&gt; Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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поставки, новости, кадыров, оружие, украина
поставки, Новости, Кадыров, оружие, Украина

Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины

10:41 08.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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До Украины дойдут копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют. Об этом сообщил 8 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он.
Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства.

"Единственное, о чем мы — воины и патриоты России — должны переживать, это то, что Россия может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких долларов, техники, никакое оружие нам не страшно — даже снег и зима", — добавил Кадыров.

Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли.
"Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем <... > Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы <…> Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.
На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 10:00
Военный эксперт дал честный ответ, почему Россия не прекратит западные поставки оружия для ВСУУ России получалось прекратить поставки западного оружия на Украину, но не так интенсивно, как хотелось бы. А сейчас этому будет уделено самое пристальное внимание. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
 
поставкиНовостиКадыроворужиеУкраина
 
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