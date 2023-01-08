Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
До Украины дойдут копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют. Об этом сообщил 8 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он.
Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства.
"Единственное, о чем мы — воины и патриоты России — должны переживать, это то, что Россия может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких долларов, техники, никакое оружие нам не страшно — даже снег и зима", — добавил Кадыров.
Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли.
"Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем <... > Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы <…> Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.
На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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