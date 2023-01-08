https://ukraina.ru/20230108/1042433828.html

Обозреватель доказал преимущество России перед НАТО на Украине

Обозреватель доказал преимущество России перед НАТО на Украине - 08.01.2023 Украина.ру

Обозреватель доказал преимущество России перед НАТО на Украине

Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО. Об этом на днях сообщил обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа

2023-01-08T10:17

2023-01-08T10:17

2023-01-08T10:17

санкции

новости

вашингтон

россия

нато

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По мнению автора, Вашингтон не смог правильно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, а также уровень ее военной мощи.В качестве второго фактора журналист охарактеризовал боеспособности армии и пришел к выводу, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь"."Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. <...> Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и рядом европейских стран. <...> У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям", — резюмировал Нафаа.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе.

https://ukraina.ru/20230108/1042433236.html

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санкции, новости, вашингтон, россия, нато