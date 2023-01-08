https://ukraina.ru/20230108/1042433539.html
Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет - 08.01.2023 Украина.ру
Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
Военные России применили в зоне спецоперации на Украине самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Соответствующей видеозаписью поделилось 8 января РИА Новости
2023-01-08T09:50
2023-01-08T09:50
2023-01-08T09:55
новости
спецоперация
миномет
всу
военные
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На записи оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.Видны точные попадания в цель и взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта."Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным — до 20. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандера-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
https://ukraina.ru/20220915/1038723371.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, миномет, всу, военные
Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
09:50 08.01.2023 (обновлено: 09:55 08.01.2023)
Военные России применили в зоне спецоперации на Украине самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Соответствующей видеозаписью поделилось 8 января РИА Новости
На записи оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.
Видны точные попадания в цель и взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.
"Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным — до 20.
Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандера-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.