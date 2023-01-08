Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет

Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ России нужно отодвинуть ВСУ от границ Белгородской и Харьковской областей, чтобы украинские войска не смогли достать территорию РФ с помощью артиллерии, РСЗО и других вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру