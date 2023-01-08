https://ukraina.ru/20230108/1042433388.html

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов - 08.01.2023 Украина.ру

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких сериях взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

2023-01-08T09:39

2023-01-08T09:39

2023-01-08T09:39

новости

запорожье

владимир рогов

владимир путин

тревога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_0:70:2903:1703_1920x0_80_0_0_2ff99374ce912cb5e437cea6bed705b1.jpg

"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он накануне вечером.По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах.Также звучала воздушная тревога.Позже ночью он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры."В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.В минувший четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.Как отмечал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.

https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, владимир рогов, владимир путин, тревога