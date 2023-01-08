В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких сериях взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он накануне вечером.
По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах.
Также звучала воздушная тревога.
Позже ночью он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.
"В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.
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5 января, 18:20Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на РождествоПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля