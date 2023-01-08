В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов - 08.01.2023 Украина.ру
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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов - 08.01.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких сериях взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
2023-01-08T09:39
2023-01-08T09:39
новости
запорожье
владимир рогов
владимир путин
тревога
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"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он накануне вечером.По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах.Также звучала воздушная тревога.Позже ночью он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры."В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.В минувший четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.Как отмечал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.
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новости, запорожье, владимир рогов, владимир путин, тревога
Новости, Запорожье, Владимир Рогов, Владимир Путин, тревога

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов

09:39 08.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких сериях взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он накануне вечером.
По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах.
Также звучала воздушная тревога.
Позже ночью он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.
"В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.
В минувший четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.
Как отмечал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.
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