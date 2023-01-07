В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины - 07.01.2023 Украина.ру
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В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины
В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины - 07.01.2023 Украина.ру
В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины
США оказывают давление на Италию, призывая Рим как можно скорее утвердить очередной указ о военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в итальянской газете La Repubblica
2023-01-07T19:24
2023-01-07T19:24
новости
спецоперация
италия
сша
джейк салливан
военная помощь
киевский режим
зенитные ракетные комплексы
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1042431983.jpg?1673108697
Газета сообщает о звонке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана помощнику премьер-министра Италии Франческо Тало, целью которого было добиться скорейшего принятия шестого по счёту пакета итальянской военной помощи.В статье отмечается, что США особо заинтересованы в поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, находящимися на вооружении Италии. США, Франция и Германия уже объявили об отправке Киеву своих ЗРК и бронетехники, и теперь Вашингтон ждёт такого же шага от Рима, указывает итальянский журналист.По мнению автора статьи, в настоящее время темпы передачи киевскому режиму итальянских вооружений замедлились.Ранее министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима.
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60
Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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452
60
новости, спецоперация, италия, сша, джейк салливан, военная помощь, киевский режим, зенитные ракетные комплексы
Новости, Спецоперация, Италия, США, Джейк Салливан, военная помощь, киевский режим, зенитные ракетные комплексы

В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины

19:24 07.01.2023
 
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США оказывают давление на Италию, призывая Рим как можно скорее утвердить очередной указ о военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в итальянской газете La Repubblica
Газета сообщает о звонке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана помощнику премьер-министра Италии Франческо Тало, целью которого было добиться скорейшего принятия шестого по счёту пакета итальянской военной помощи.
В статье отмечается, что США особо заинтересованы в поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, находящимися на вооружении Италии. США, Франция и Германия уже объявили об отправке Киеву своих ЗРК и бронетехники, и теперь Вашингтон ждёт такого же шага от Рима, указывает итальянский журналист.

В распоряжении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками

Томмазо Чириако
Итальянский журналист
По мнению автора статьи, в настоящее время темпы передачи киевскому режиму итальянских вооружений замедлились.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима.
Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 13:58
Италия не готовит новые поставки оружия на УкраинуИталия пока не рассматривает новые поставки вооружений для киевского режима. Об этом заявил 10 ноября в интервью газете Il Messaggero министр обороны страны Гвидо Крозетто
 
НовостиСпецоперацияИталияСШАДжейк Салливанвоенная помощькиевский режимзенитные ракетные комплексы
 
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