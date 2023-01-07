В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины
США оказывают давление на Италию, призывая Рим как можно скорее утвердить очередной указ о военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в итальянской газете La Repubblica
Газета сообщает о звонке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана помощнику премьер-министра Италии Франческо Тало, целью которого было добиться скорейшего принятия шестого по счёту пакета итальянской военной помощи.
В статье отмечается, что США особо заинтересованы в поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, находящимися на вооружении Италии. США, Франция и Германия уже объявили об отправке Киеву своих ЗРК и бронетехники, и теперь Вашингтон ждёт такого же шага от Рима, указывает итальянский журналист.
В распоряжении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками
По мнению автора статьи, в настоящее время темпы передачи киевскому режиму итальянских вооружений замедлились.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима.