https://ukraina.ru/20230107/1042431983.html

В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины

В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины - 07.01.2023 Украина.ру

В Италии рассказали о требованиях Вашингтона по поводу Украины

США оказывают давление на Италию, призывая Рим как можно скорее утвердить очередной указ о военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в итальянской газете La Repubblica

2023-01-07T19:24

2023-01-07T19:24

2023-01-07T19:24

новости

спецоперация

италия

сша

джейк салливан

военная помощь

киевский режим

зенитные ракетные комплексы

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Газета сообщает о звонке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана помощнику премьер-министра Италии Франческо Тало, целью которого было добиться скорейшего принятия шестого по счёту пакета итальянской военной помощи.В статье отмечается, что США особо заинтересованы в поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, находящимися на вооружении Италии. США, Франция и Германия уже объявили об отправке Киеву своих ЗРК и бронетехники, и теперь Вашингтон ждёт такого же шага от Рима, указывает итальянский журналист.По мнению автора статьи, в настоящее время темпы передачи киевскому режиму итальянских вооружений замедлились.Ранее министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима.

https://ukraina.ru/20221110/1040693331.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, италия, сша, джейк салливан, военная помощь, киевский режим, зенитные ракетные комплексы