https://ukraina.ru/20230107/1042431864.html

"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США

"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США - 07.01.2023 Украина.ру

"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США

Длительность процесса избрания спикера палаты представителей США является следствием разногласий среди политиков этой страны по поводу вооружённого конфликта на Украине, намекнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 января в своём Telegram-канале

2023-01-07T18:27

2023-01-07T18:27

2023-01-07T18:27

новости

дмитрий медведев

спецоперация

сша

военная помощь

киевский режим

палата представителей когресса сша

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Накануне члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали новым спикером палаты республиканца Кевина Маккарти.Маккарти известен призывами к умеренности и контролю в вопросах оказания США помощи киевскому режиму. В ноябре прошлого года он призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой" для Киева, имея в виду выделение десятков миллиардов долларов без всякого аудита и подотчётности.

https://ukraina.ru/20221222/1042035269.html

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2023

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новости, дмитрий медведев, спецоперация, сша, военная помощь, киевский режим, палата представителей когресса сша