"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США
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Длительность процесса избрания спикера палаты представителей США является следствием разногласий среди политиков этой страны по поводу вооружённого конфликта на Украине, намекнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 января в своём Telegram-канале
Накануне члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали новым спикером палаты республиканца Кевина Маккарти.
"Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу", — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой.
Маккарти известен призывами к умеренности и контролю в вопросах оказания США помощи киевскому режиму. В ноябре прошлого года он призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой" для Киева, имея в виду выделение десятков миллиардов долларов без всякого аудита и подотчётности.
22 декабря 2022, 09:08Республиканцы после визита Зеленского в США отказались гарантировать помощь Киеву - PoliticoРяд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico