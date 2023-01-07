"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США - 07.01.2023 Украина.ру
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"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США
"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США - 07.01.2023 Украина.ру
"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США
Длительность процесса избрания спикера палаты представителей США является следствием разногласий среди политиков этой страны по поводу вооружённого конфликта на Украине, намекнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 января в своём Telegram-канале
2023-01-07T18:27
2023-01-07T18:27
новости
дмитрий медведев
спецоперация
сша
военная помощь
киевский режим
палата представителей когресса сша
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Накануне члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали новым спикером палаты республиканца Кевина Маккарти.Маккарти известен призывами к умеренности и контролю в вопросах оказания США помощи киевскому режиму. В ноябре прошлого года он призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой" для Киева, имея в виду выделение десятков миллиардов долларов без всякого аудита и подотчётности.
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новости, дмитрий медведев, спецоперация, сша, военная помощь, киевский режим, палата представителей когресса сша
Новости, Дмитрий Медведев, Спецоперация, США, военная помощь, киевский режим, Палата представителей Когресса США

"Тащили свиную тушу": Медведев об избрании спикера палаты представителей США

18:27 07.01.2023
 
США Медведев телеграм
США Медведев телеграм
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Длительность процесса избрания спикера палаты представителей США является следствием разногласий среди политиков этой страны по поводу вооружённого конфликта на Украине, намекнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 января в своём Telegram-канале
Накануне члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали новым спикером палаты республиканца Кевина Маккарти.

"Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу", — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой.

Маккарти известен призывами к умеренности и контролю в вопросах оказания США помощи киевскому режиму. В ноябре прошлого года он призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой" для Киева, имея в виду выделение десятков миллиардов долларов без всякого аудита и подотчётности.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 09:08
Республиканцы после визита Зеленского в США отказались гарантировать помощь Киеву - PoliticoРяд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico
 
НовостиДмитрий МедведевСпецоперацияСШАвоенная помощькиевский режимПалата представителей Когресса США
 
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