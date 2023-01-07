https://ukraina.ru/20230107/1042431562.html

В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество

В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество - 07.01.2023 Украина.ру

В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения его российского коллеги Владимира Путина о рождественском перемирии показал, что вооружённый конфликт на Украине находится в тупике. Об этом говорится в стстье, опубликованной 6 января в китайской газете Global Times

2023-01-07T17:48

2023-01-07T17:48

2023-01-07T17:48

новости

спецоперация

global times

рождество

владимир путин

владимир зеленский

перемирие

переговоры

киевский режим

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6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви (РПЦ) президент РФ Владимир Путин издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период. Однако киевский режим официально отказался от предложения российского лидера.Чжан Хун, старший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, в беседе с изданием отметил, что предложение Путина о прекращении огня является попыткой создания атмосферы примирения и ослабления напряжённости.Однако эксперт добавил, что даже если бы киевский режим согласился на перемирие, это не означало бы близости мирных переговоров.Global Times отмечает, что военная помощь Запада киевскому режиму приводит к его отказу от мирных переговоров и продолжению военных действий.

https://ukraina.ru/20230107/1042423407.html

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новости, спецоперация, global times, рождество, владимир путин, владимир зеленский, перемирие, переговоры, киевский режим