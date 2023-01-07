В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество - 07.01.2023 Украина.ру
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В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество
В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество - 07.01.2023 Украина.ру
В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения его российского коллеги Владимира Путина о рождественском перемирии показал, что вооружённый конфликт на Украине находится в тупике. Об этом говорится в стстье, опубликованной 6 января в китайской газете Global Times
2023-01-07T17:48
2023-01-07T17:48
новости
спецоперация
global times
рождество
владимир путин
владимир зеленский
перемирие
переговоры
киевский режим
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6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви (РПЦ) президент РФ Владимир Путин издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период. Однако киевский режим официально отказался от предложения российского лидера.Чжан Хун, старший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, в беседе с изданием отметил, что предложение Путина о прекращении огня является попыткой создания атмосферы примирения и ослабления напряжённости.Однако эксперт добавил, что даже если бы киевский режим согласился на перемирие, это не означало бы близости мирных переговоров.Global Times отмечает, что военная помощь Запада киевскому режиму приводит к его отказу от мирных переговоров и продолжению военных действий.
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новости, спецоперация, global times, рождество, владимир путин, владимир зеленский, перемирие, переговоры, киевский режим
Новости, Спецоперация, Global Times, Рождество, Владимир Путин, Владимир Зеленский, перемирие, переговоры, киевский режим

В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество

17:48 07.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения его российского коллеги Владимира Путина о рождественском перемирии показал, что вооружённый конфликт на Украине находится в тупике. Об этом говорится в стстье, опубликованной 6 января в китайской газете Global Times
6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви (РПЦ) президент РФ Владимир Путин издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период. Однако киевский режим официально отказался от предложения российского лидера.
Чжан Хун, старший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, в беседе с изданием отметил, что предложение Путина о прекращении огня является попыткой создания атмосферы примирения и ослабления напряжённости.
Однако эксперт добавил, что даже если бы киевский режим согласился на перемирие, это не означало бы близости мирных переговоров.

"Кратковременное прекращение огня не изменит огромных разногласий в интересах сторон. И условия для переговоров о прекращении огня в настоящее время далеко не созрели", - указал он.

Global Times отмечает, что военная помощь Запада киевскому режиму приводит к его отказу от мирных переговоров и продолжению военных действий.
Советские танки Т-34 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 11:45
Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемириеВ пятницу 6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться Рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви президент РФ издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период, чтобы православные христиане могли встретить Сочельник и Рождество. Однако Киев официально отказался от него
 
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