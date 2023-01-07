В Китае объяснили, что показывает отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения его российского коллеги Владимира Путина о рождественском перемирии показал, что вооружённый конфликт на Украине находится в тупике. Об этом говорится в стстье, опубликованной 6 января в китайской газете Global Times
6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви (РПЦ) президент РФ Владимир Путин издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период. Однако киевский режим официально отказался от предложения российского лидера.
Чжан Хун, старший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, в беседе с изданием отметил, что предложение Путина о прекращении огня является попыткой создания атмосферы примирения и ослабления напряжённости.
Однако эксперт добавил, что даже если бы киевский режим согласился на перемирие, это не означало бы близости мирных переговоров.
"Кратковременное прекращение огня не изменит огромных разногласий в интересах сторон. И условия для переговоров о прекращении огня в настоящее время далеко не созрели", - указал он.
Global Times отмечает, что военная помощь Запада киевскому режиму приводит к его отказу от мирных переговоров и продолжению военных действий.
Вчера, 11:45Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемириеВ пятницу 6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться Рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви президент РФ издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период, чтобы православные христиане могли встретить Сочельник и Рождество. Однако Киев официально отказался от него