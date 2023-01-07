https://ukraina.ru/20230107/1042431433.html
Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году
Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году - 07.01.2023 Украина.ру
Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году
Многие зрители Украина.ру помнят семью автора блога "Из Украины в Россию" Светланы Пикты. В этом году корреспондент Baltnews (медиагруппа "Россия Сегодня), многодетная мать Светлана Пикта побывала в горячих точках и в специальном выпуске для Украина.ру рассказала о том, что изменилось в жизни семьи за последний год и чем он запомнился
2023-01-07T16:50
2023-01-07T16:50
2023-01-07T16:50
видео
светлана пикта
спецоперация
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/07/1042431193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bb916ca5a2cc4b0a9f1001787d47d82.jpg
СПРАВКА: Светлана Пикта - киевлянка, которая вместе с семьёй переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований со стороны украинских националистов и спецслужб. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Наш сайт: https://ukraina.ru ТГ-канал Светланы Пикты - t.me/pikta1
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/07/1042431193_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9194b3957b3495a500191ddbc782d2dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, светлана пикта, спецоперация, рождество
Видео, Светлана Пикта, Спецоперация, Рождество
Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году
Многие зрители Украина.ру помнят семью автора блога "Из Украины в Россию" Светланы Пикты. В этом году корреспондент Baltnews (медиагруппа "Россия Сегодня), многодетная мать Светлана Пикта побывала в горячих точках и в специальном выпуске для Украина.ру рассказала о том, что изменилось в жизни семьи за последний год и чем он запомнился
СПРАВКА: Светлана Пикта - киевлянка, которая вместе с семьёй переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований со стороны украинских националистов и спецслужб.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru ТГ-канал Светланы Пикты - t.me/pikta1