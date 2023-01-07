https://ukraina.ru/20230107/1042431433.html

Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году

Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году - 07.01.2023 Украина.ру

Жизнь Светланы Пикты: какие удивительные вещи произошли в семье в 2022 году

Многие зрители Украина.ру помнят семью автора блога "Из Украины в Россию" Светланы Пикты. В этом году корреспондент Baltnews (медиагруппа "Россия Сегодня), многодетная мать Светлана Пикта побывала в горячих точках и в специальном выпуске для Украина.ру рассказала о том, что изменилось в жизни семьи за последний год и чем он запомнился

2023-01-07T16:50

2023-01-07T16:50

2023-01-07T16:50

видео

светлана пикта

спецоперация

рождество

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СПРАВКА: Светлана Пикта - киевлянка, которая вместе с семьёй переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований со стороны украинских националистов и спецслужб. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Наш сайт: https://ukraina.ru ТГ-канал Светланы Пикты - t.me/pikta1

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2023

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видео, светлана пикта, спецоперация, рождество