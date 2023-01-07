https://ukraina.ru/20230107/1042431050.html
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода" - 07.01.2023 Украина.ру
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"
В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован один из командиров украинского нацбата "Свобода" Александр Полищук. Об этом 7 января сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк
2023-01-07T16:16
2023-01-07T16:16
2023-01-07T16:16
новости
спецоперация
потери всу
нацгвардия
украинские националисты
артёмовск (бахмут)
алексей арестович
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По её словам, Полищук (позывной "Альпинист") погиб ещё 23 декабря, в то же время она не сообщила никаких подробностей гибели националиста.Батальон "Свобода", сформированный из добровольцев-националистов, входит в структуру Национальной гвардии Украины.Накануне украинские источники сообщили о гибели под Артёмовском известного пауэрлифтера из Сум Андрея Дмитриева, сражавшегося в рядах ВСУ.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что самые серьёзные потери ВСУ несёт в боях под Артёмовском и расположенным поблизости Соледаром.
https://ukraina.ru/20230103/1042371963.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, потери всу, нацгвардия, украинские националисты, артёмовск (бахмут), алексей арестович
Новости, Спецоперация, потери ВСУ, Нацгвардия, украинские националисты, Артёмовск (Бахмут), Алексей Арестович
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"
В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован один из командиров украинского нацбата "Свобода" Александр Полищук. Об этом 7 января сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк