Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода" - 07.01.2023 Украина.ру
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Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода" - 07.01.2023 Украина.ру
Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"
В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован один из командиров украинского нацбата "Свобода" Александр Полищук. Об этом 7 января сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк
2023-01-07T16:16
2023-01-07T16:16
новости
спецоперация
потери всу
нацгвардия
украинские националисты
артёмовск (бахмут)
алексей арестович
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По её словам, Полищук (позывной "Альпинист") погиб ещё 23 декабря, в то же время она не сообщила никаких подробностей гибели националиста.Батальон "Свобода", сформированный из добровольцев-националистов, входит в структуру Национальной гвардии Украины.Накануне украинские источники сообщили о гибели под Артёмовском известного пауэрлифтера из Сум Андрея Дмитриева, сражавшегося в рядах ВСУ.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что самые серьёзные потери ВСУ несёт в боях под Артёмовском и расположенным поблизости Соледаром.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, потери всу, нацгвардия, украинские националисты, артёмовск (бахмут), алексей арестович
Новости, Спецоперация, потери ВСУ, Нацгвардия, украинские националисты, Артёмовск (Бахмут), Алексей Арестович

Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"

16:16 07.01.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован один из командиров украинского нацбата "Свобода" Александр Полищук. Об этом 7 января сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк
По её словам, Полищук (позывной "Альпинист") погиб ещё 23 декабря, в то же время она не сообщила никаких подробностей гибели националиста.
Батальон "Свобода", сформированный из добровольцев-националистов, входит в структуру Национальной гвардии Украины.
Накануне украинские источники сообщили о гибели под Артёмовском известного пауэрлифтера из Сум Андрея Дмитриева, сражавшегося в рядах ВСУ.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что самые серьёзные потери ВСУ несёт в боях под Артёмовском и расположенным поблизости Соледаром.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 12:06
Пригожин заявил о 500 рубежах украинской обороны в АртемовскеОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал Артемовск, который штурмуют его бойцы, "крепостью в каждом доме". Его слова прозвучали на видео встречи Пригожина с бойцами ЧВК, опубликованном агентством РИА Новости 3 января
 
НовостиСпецоперацияпотери ВСУНацгвардияукраинские националистыАртёмовск (Бахмут)Алексей Арестович
 
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