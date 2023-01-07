https://ukraina.ru/20230107/1042431050.html

Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"

Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода" - 07.01.2023 Украина.ру

Под Артёмовском погиб один из командиров нацбатальона "Свобода"

В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован один из командиров украинского нацбата "Свобода" Александр Полищук. Об этом 7 января сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк

2023-01-07T16:16

2023-01-07T16:16

2023-01-07T16:16

новости

спецоперация

потери всу

нацгвардия

украинские националисты

артёмовск (бахмут)

алексей арестович

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По её словам, Полищук (позывной "Альпинист") погиб ещё 23 декабря, в то же время она не сообщила никаких подробностей гибели националиста.Батальон "Свобода", сформированный из добровольцев-националистов, входит в структуру Национальной гвардии Украины.Накануне украинские источники сообщили о гибели под Артёмовском известного пауэрлифтера из Сум Андрея Дмитриева, сражавшегося в рядах ВСУ.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что самые серьёзные потери ВСУ несёт в боях под Артёмовском и расположенным поблизости Соледаром.

https://ukraina.ru/20230103/1042371963.html

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новости, спецоперация, потери всу, нацгвардия, украинские националисты, артёмовск (бахмут), алексей арестович