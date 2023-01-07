Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву - 07.01.2023 Украина.ру
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Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву
Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву - 07.01.2023 Украина.ру
Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву
Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО. Такое мнение выразил 7 января в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
2023-01-07T15:54
2023-01-07T15:55
новости
спецоперация
алексей пушков
эммануэль макрон
франция
бмп
нато
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Он отметил, что само по себе решение Парижа передать БМП киевскому режиму не изменит хода боевых действий.Он добавил, что решение Макрона также говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточённости против России.Таким образом Пушков отреагировал на публикацию в британской газете The Daily Telegraph, в которой говорится, что поставками БМП Франция первая пересекла негласную "красную черту", ранее существовавшую на Западе.
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новости, спецоперация, алексей пушков, эммануэль макрон, франция, бмп, нато
Новости, Спецоперация, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, Франция, БМП, НАТО

Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву

15:54 07.01.2023 (обновлено: 15:55 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО. Такое мнение выразил 7 января в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Он отметил, что само по себе решение Парижа передать БМП киевскому режиму не изменит хода боевых действий.

Однако [это решение] может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией

Алексей Пушков
Сенатор РФ
Он добавил, что решение Макрона также говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточённости против России.
Таким образом Пушков отреагировал на публикацию в британской газете The Daily Telegraph, в которой говорится, что поставками БМП Франция первая пересекла негласную "красную черту", ранее существовавшую на Западе.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 13:40
Пушков назвал три точки на карте, где может начаться третья мировая войнаВоенный конфликт с участием ведущих держав мира может быть спровоцирован на Украине, в Тайване и на Корейском полуострове. Такое заявление сделал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал 2 января в своем Телеграм-канале
 
НовостиСпецоперацияАлексей ПушковЭммануэль МакронФранцияБМПНАТО
 
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