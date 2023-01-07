https://ukraina.ru/20230107/1042430912.html

Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву

Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву - 07.01.2023 Украина.ру

Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО. Такое мнение выразил 7 января в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков

2023-01-07T15:54

2023-01-07T15:54

2023-01-07T15:55

новости

спецоперация

алексей пушков

эммануэль макрон

франция

бмп

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036934579_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f9c179c4741df755c86c3c4b1ea94fe1.jpg

Он отметил, что само по себе решение Парижа передать БМП киевскому режиму не изменит хода боевых действий.Он добавил, что решение Макрона также говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточённости против России.Таким образом Пушков отреагировал на публикацию в британской газете The Daily Telegraph, в которой говорится, что поставками БМП Франция первая пересекла негласную "красную черту", ранее существовавшую на Западе.

https://ukraina.ru/20230102/1042352039.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, алексей пушков, эммануэль макрон, франция, бмп, нато