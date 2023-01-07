Пушков рассказал, чем грозит передача французской бронетехники Киеву
15:54 07.01.2023 (обновлено: 15:55 07.01.2023)
Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО. Такое мнение выразил 7 января в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Он отметил, что само по себе решение Парижа передать БМП киевскому режиму не изменит хода боевых действий.
Однако [это решение] может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией
Он добавил, что решение Макрона также говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточённости против России.
Таким образом Пушков отреагировал на публикацию в британской газете The Daily Telegraph, в которой говорится, что поставками БМП Франция первая пересекла негласную "красную черту", ранее существовавшую на Западе.
2 января, 13:40Пушков назвал три точки на карте, где может начаться третья мировая войнаВоенный конфликт с участием ведущих держав мира может быть спровоцирован на Украине, в Тайване и на Корейском полуострове. Такое заявление сделал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал 2 января в своем Телеграм-канале