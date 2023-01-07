В Пентагоне рассказали о дистанционном ремонте повреждённой на Украине военной техники - 07.01.2023 Украина.ру
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В Пентагоне рассказали о дистанционном ремонте повреждённой на Украине военной техники
В Пентагоне рассказали о дистанционном ремонте повреждённой на Украине военной техники - 07.01.2023 Украина.ру
В Пентагоне рассказали о дистанционном ремонте повреждённой на Украине военной техники
Украинским военным не требуется вывозить неисправную технику иностранного производства для ремонта, вместо этого они будут получать пошаговые инструкции западных специалистов. Об этом заявила на брифинге 6 января заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер
2023-01-07T15:49
2023-01-07T15:49
новости
спецоперация
пентагон
сша
военная помощь
киевский режим
ремонт
бронетехника
всу
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По её словам, в контексте поддержки Вашингтоном ВСУ основными приоритетами Пентагона являются ПВО, дальнобойная артиллерия и бронетехника.По её словам, специалисты западных стран будут дистанционно проходить процедуру ремонта вместе с техническим персоналом ВСУ.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада приведёт лишь к затягиванию вооружённого конфликта.
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новости, спецоперация, пентагон, сша, военная помощь, киевский режим, ремонт, бронетехника, всу
Новости, Спецоперация, Пентагон, США, военная помощь, киевский режим, ремонт, бронетехника, ВСУ

В Пентагоне рассказали о дистанционном ремонте повреждённой на Украине военной техники

15:49 07.01.2023
 
© РИА Новости . фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . фонд РИА Новости
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Украинским военным не требуется вывозить неисправную технику иностранного производства для ремонта, вместо этого они будут получать пошаговые инструкции западных специалистов. Об этом заявила на брифинге 6 января заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер
По её словам, в контексте поддержки Вашингтоном ВСУ основными приоритетами Пентагона являются ПВО, дальнобойная артиллерия и бронетехника.

Что касается дистанционного обслуживания [военной техники] ... если они (украинские специалисты — ред.) нуждаются в помощи в ремонте – им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию

Лора Купер
Заместитель помощника министра обороны США
По её словам, специалисты западных стран будут дистанционно проходить процедуру ремонта вместе с техническим персоналом ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада приведёт лишь к затягиванию вооружённого конфликта.
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