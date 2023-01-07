Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников - 07.01.2023 Украина.ру
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Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников - 07.01.2023 Украина.ру
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом говорится в распространённом 6 января заявлении Пентагона
2023-01-07T15:00
2023-01-07T15:00
новости
сша
пентагон
ллойд остин
военная помощь
киевский режим
алексей резников
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По утверждению американского военного ведомства, в ходе разговора обсуждался новый пакет американской военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания дальнейшей поддержки в этой области.Ранее в тот же день США объявили о выделении очередного, крупнейшего до настоящего времени пакета военной помощи для киевского режима, объём которого составит более 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, другие вооружения и боеприпасы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, пентагон, ллойд остин, военная помощь, киевский режим, алексей резников
Новости, США, Пентагон, Ллойд Остин, военная помощь, киевский режим, Алексей Резников

Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников

15:00 07.01.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP / Michael Probst
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Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом говорится в распространённом 6 января заявлении Пентагона
По утверждению американского военного ведомства, в ходе разговора обсуждался новый пакет американской военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания дальнейшей поддержки в этой области.

Министр Остин подтвердил своё обязательство побуждать союзников и партнёров к оказанию дополнительной помощи системами противовоздушной обороны, боевыми машинами и другими критически важными для поддержки Украины … средствами столько времени, сколько потребуется

Министерство обороны США
Ранее в тот же день США объявили о выделении очередного, крупнейшего до настоящего времени пакета военной помощи для киевского режима, объём которого составит более 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, другие вооружения и боеприпасы.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября 2022, 16:12
Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили УкраинуМинистр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны
 
НовостиСШАПентагонЛлойд Остинвоенная помощькиевский режимАлексей Резников
 
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