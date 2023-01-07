https://ukraina.ru/20230107/1042429408.html
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников - 07.01.2023 Украина.ру
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом говорится в распространённом 6 января заявлении Пентагона
2023-01-07T15:00
2023-01-07T15:00
2023-01-07T15:00
новости
сша
пентагон
ллойд остин
военная помощь
киевский режим
алексей резников
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По утверждению американского военного ведомства, в ходе разговора обсуждался новый пакет американской военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания дальнейшей поддержки в этой области.Ранее в тот же день США объявили о выделении очередного, крупнейшего до настоящего времени пакета военной помощи для киевского режима, объём которого составит более 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, другие вооружения и боеприпасы.
https://ukraina.ru/20221021/1040015012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, ллойд остин, военная помощь, киевский режим, алексей резников
Новости, США, Пентагон, Ллойд Остин, военная помощь, киевский режим, Алексей Резников
Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом говорится в распространённом 6 января заявлении Пентагона