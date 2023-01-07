https://ukraina.ru/20230107/1042429408.html

Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников

Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников - 07.01.2023 Украина.ру

Пентагон пообещал Резникову продолжение военной поддержки Киева от США и союзников

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал ему продолжать оказывать давление на своих союзников с целью продолжения оказания ими дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом говорится в распространённом 6 января заявлении Пентагона

2023-01-07T15:00

2023-01-07T15:00

2023-01-07T15:00

новости

сша

пентагон

ллойд остин

военная помощь

киевский режим

алексей резников

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По утверждению американского военного ведомства, в ходе разговора обсуждался новый пакет американской военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания дальнейшей поддержки в этой области.Ранее в тот же день США объявили о выделении очередного, крупнейшего до настоящего времени пакета военной помощи для киевского режима, объём которого составит более 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, другие вооружения и боеприпасы.

https://ukraina.ru/20221021/1040015012.html

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новости, сша, пентагон, ллойд остин, военная помощь, киевский режим, алексей резников