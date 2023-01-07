Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине
Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в своём рождественском обращении 7 января
Он отметил, что в этом году радость рождественских торжеств омрачается украинским вооружённым конфликтом.
Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места
Глава церкви также поблагодарил священников и волонтёров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.
Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Ранее Кирилл призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооружённым Силам РФ о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако киевский режим отверг это предложение.
1 января, 14:01Патриарх Кирилл заявил о возрастании угрозы полномасштабной войныЗа последние 10 лет отношения между странами мира ухудшилась, при этом на фоне атмосферы взаимного недоверия существует угроза полномасштабной войны. Об этом заявил в 1 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в Георгиевском кафедральном соборе в городе Одинцово Московской области