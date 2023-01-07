https://ukraina.ru/20230107/1042427689.html

Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине

Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине - 07.01.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине

Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в своём рождественском обращении 7 января

2023-01-07T14:22

2023-01-07T14:22

2023-01-07T14:22

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спецоперация

патриарх кирилл

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раненые

владимир путин

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Он отметил, что в этом году радость рождественских торжеств омрачается украинским вооружённым конфликтом.Глава церкви также поблагодарил священников и волонтёров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января.Ранее Кирилл призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооружённым Силам РФ о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако киевский режим отверг это предложение.

https://ukraina.ru/20230101/1042337394.html

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новости, рождество, спецоперация, патриарх кирилл, убитые, раненые, владимир путин