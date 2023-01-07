Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине
Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине
Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в своём рождественском обращении 7 января
2023-01-07T14:22
2023-01-07T14:22
новости
рождество
спецоперация
патриарх кирилл
убитые
раненые
владимир путин
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Он отметил, что в этом году радость рождественских торжеств омрачается украинским вооружённым конфликтом.Глава церкви также поблагодарил священников и волонтёров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января.Ранее Кирилл призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооружённым Силам РФ о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако киевский режим отверг это предложение.
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новости, рождество, спецоперация, патриарх кирилл, убитые, раненые, владимир путин
Новости, Рождество, Спецоперация, Патриарх Кирилл, убитые, раненые, Владимир Путин

Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине

14:22 07.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в своём рождественском обращении 7 января
Он отметил, что в этом году радость рождественских торжеств омрачается украинским вооружённым конфликтом.

Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места

Кирилл
Глава РПЦ
Глава церкви также поблагодарил священников и волонтёров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.
Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Ранее Кирилл призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооружённым Силам РФ о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако киевский режим отверг это предложение.
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 14:01
Патриарх Кирилл заявил о возрастании угрозы полномасштабной войныЗа последние 10 лет отношения между странами мира ухудшилась, при этом на фоне атмосферы взаимного недоверия существует угроза полномасштабной войны. Об этом заявил в 1 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в Георгиевском кафедральном соборе в городе Одинцово Московской области
 
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Заголовок открываемого материала
14:22Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине
14:04Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
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