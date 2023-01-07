Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира - 07.01.2023 Украина.ру
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Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира
Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира - 07.01.2023 Украина.ру
Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира
Гипотетическое присуждение Нобелевской премии мира генеральному секретарю блока НАТО Йенсу Столтенбергу приведёт к тому, что Нобелевский комитет потеряет остатки авторитета, которые у него ещё сохранились. Такое мнение выразил сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 7 января в своём Telegram-канале
2023-01-07T13:49
2023-01-07T13:51
новости
алексей пушков
йенс столтенберг
нобелевская премия мира
нато
норвегия
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Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира.Комментируя предложение, Пушков заметил, что НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, бомбившим Ливию, участвовавшем в оккупации Афганистане и спровоцировавшим своей политикой вооружённый конфликт на Украине.В начале 2022 года влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.В статье он, в частности, подверг Столтенберга резкой критике за его роль в усилении напряжённости вокруг Украины, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал генсека НАТО "поджигателем войны"."Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики", — указал тогда Себриан.Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает парламент страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
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новости, алексей пушков, йенс столтенберг, нобелевская премия мира, нато, норвегия
Новости, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, Нобелевская премия мира, НАТО, Норвегия

Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира

13:49 07.01.2023 (обновлено: 13:51 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Гипотетическое присуждение Нобелевской премии мира генеральному секретарю блока НАТО Йенсу Столтенбергу приведёт к тому, что Нобелевский комитет потеряет остатки авторитета, которые у него ещё сохранились. Такое мнение выразил сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 7 января в своём Telegram-канале
Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира.
Комментируя предложение, Пушков заметил, что НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, бомбившим Ливию, участвовавшем в оккупации Афганистане и спровоцировавшим своей политикой вооружённый конфликт на Украине.

То есть генсек вооружённого до зубов, крупнейшего в мире военного блока … того глядишь и будет обьявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты" ?!

Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор РФ
В начале 2022 года влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.
В статье он, в частности, подверг Столтенберга резкой критике за его роль в усилении напряжённости вокруг Украины, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал генсека НАТО "поджигателем войны".
"Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики", — указал тогда Себриан.
Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает парламент страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.
Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября 2022, 12:35
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и БелоруссииРоссийская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал"* стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября
 
НовостиАлексей ПушковЙенс СтолтенбергНобелевская премия мираНАТОНорвегия
 
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