https://ukraina.ru/20230107/1042426682.html

Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира

Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира - 07.01.2023 Украина.ру

Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира

Гипотетическое присуждение Нобелевской премии мира генеральному секретарю блока НАТО Йенсу Столтенбергу приведёт к тому, что Нобелевский комитет потеряет остатки авторитета, которые у него ещё сохранились. Такое мнение выразил сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 7 января в своём Telegram-канале

2023-01-07T13:49

2023-01-07T13:49

2023-01-07T13:51

новости

алексей пушков

йенс столтенберг

нобелевская премия мира

нато

норвегия

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Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира.Комментируя предложение, Пушков заметил, что НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, бомбившим Ливию, участвовавшем в оккупации Афганистане и спровоцировавшим своей политикой вооружённый конфликт на Украине.В начале 2022 года влиятельная испанская газета El País опубликовала статью Хуана Луиса Себриана, основателя и бывшего директора этого издания.В статье он, в частности, подверг Столтенберга резкой критике за его роль в усилении напряжённости вокруг Украины, напомнив о том, что бывший президент Германии Вальтер Штайнмайер в своё время назвал генсека НАТО "поджигателем войны"."Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики", — указал тогда Себриан.Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает парламент страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована

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новости, алексей пушков, йенс столтенберг, нобелевская премия мира, нато, норвегия