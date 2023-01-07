Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ - 07.01.2023 Украина.ру
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Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ
Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ - 07.01.2023 Украина.ру
Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ
Вечером накануне Рождества ВСУ произвели массированные обстрелы участка фронта, подконтрольного командиру батальона "Восток" ДНР Александру Ходаковскому. Об этом он сообщил в 7 января в своём Telegram-канале
2023-01-07T13:10
2023-01-07T13:10
новости
рождество
александр ходаковский
всу
обстрелы
перемирие
владимир путин
владимир зеленский
михаил подоляк
киевский режим
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Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к перемирию на Украине, чтобы православные смогли отметить Рождество. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военных действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.В ответ на российские инициативы глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, утверждая, что Россия якобы пытается пытается скрыть новые шаги "агрессии" под предлогом режима тишины,а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "русские не понимают человеческого языка".
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новости, рождество, александр ходаковский, всу, обстрелы, перемирие, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, киевский режим, патриарх кирилл, спецоперация
Новости, Рождество, Александр Ходаковский, ВСУ, обстрелы, перемирие, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, киевский режим, Патриарх Кирилл, Спецоперация

Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ

13:10 07.01.2023
 
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ВСУ гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Вечером накануне Рождества ВСУ произвели массированные обстрелы участка фронта, подконтрольного командиру батальона "Восток" ДНР Александру Ходаковскому. Об этом он сообщил в 7 января в своём Telegram-канале
Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к перемирию на Украине, чтобы православные смогли отметить Рождество. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военных действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.

Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился - начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошёл внезапно, как и начался - ничего за ним не последовало, - но все ещё долго стояли на ушах. Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский
Командир батальона "Восток"
В ответ на российские инициативы глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, утверждая, что Россия якобы пытается пытается скрыть новые шаги "агрессии" под предлогом режима тишины,а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "русские не понимают человеческого языка".
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Тулу
5 января, 18:20
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на РождествоПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля
 
НовостиРождествоАлександр ХодаковскийВСУобстрелыперемириеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМихаил Подоляккиевский режимПатриарх КириллСпецоперация
 
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