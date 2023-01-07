Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ
Вечером накануне Рождества ВСУ произвели массированные обстрелы участка фронта, подконтрольного командиру батальона "Восток" ДНР Александру Ходаковскому. Об этом он сообщил в 7 января в своём Telegram-канале
Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к перемирию на Украине, чтобы православные смогли отметить Рождество. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военных действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.
Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился - начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошёл внезапно, как и начался - ничего за ним не последовало, - но все ещё долго стояли на ушах. Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность
В ответ на российские инициативы глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, утверждая, что Россия якобы пытается пытается скрыть новые шаги "агрессии" под предлогом режима тишины,а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "русские не понимают человеческого языка".
5 января, 18:20Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на РождествоПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля