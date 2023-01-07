https://ukraina.ru/20230107/1042425542.html

Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ

Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ - 07.01.2023 Украина.ру

Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ

Вечером накануне Рождества ВСУ произвели массированные обстрелы участка фронта, подконтрольного командиру батальона "Восток" ДНР Александру Ходаковскому. Об этом он сообщил в 7 января в своём Telegram-канале

2023-01-07T13:10

2023-01-07T13:10

2023-01-07T13:10

новости

рождество

александр ходаковский

всу

обстрелы

перемирие

владимир путин

владимир зеленский

михаил подоляк

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041326217_0:34:960:574_1920x0_80_0_0_583639ee81da7c06ba5d9fb1c8ee396e.jpg

Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к перемирию на Украине, чтобы православные смогли отметить Рождество. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военных действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.В ответ на российские инициативы глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, утверждая, что Россия якобы пытается пытается скрыть новые шаги "агрессии" под предлогом режима тишины,а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "русские не понимают человеческого языка".

https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рождество, александр ходаковский, всу, обстрелы, перемирие, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, киевский режим, патриарх кирилл, спецоперация