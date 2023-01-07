https://ukraina.ru/20230107/1042423407.html

Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемирие

Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемирие - 07.01.2023 Украина.ру

Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемирие

В пятницу 6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться Рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви президент РФ издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период, чтобы православные христиане могли встретить Сочельник и Рождество. Однако Киев официально отказался от него

2023-01-07T11:45

2023-01-07T11:45

2023-01-07T11:45

эксклюзив

украина

владимир зеленский

спецоперация

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При этом такое решение украинской власти поддержали западные партнеры. В ЕС предложение о перемирии сразу же назвали фальшивым и лицемерным, а президент США объяснил его желание РФ получить передышку. Байден также напомнил, что никаких предложений о перемирии не было перед 24-25 декабря, словно бы забывая, что большинство населения Украины отмечает Рождество по Юлианскому календарю. Американский Институт изучения войны (ISW), который в каждой своей сводке прогнозирует Киеву скорую победу, заявил, что предложение о перемирии связано с попытками показать Украину неуступчивой, а РФ – ревнителем христианской веры. Мало того, ряд западных стран именно 5 и 6 января решили объявить о новых крупных поставках военной техники для ВСУ, стимулируя Киев к отказу от любых перемирий.В Офисе Зеленского вслед за Западом назвали предложение "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды". Советник ОП Михаил Подоляк также сказал, что РПЦ якобы не имеет авторитета в православии, а также "призывала к геноциду украинцев". Зеленский, вторя Байдену, в своем обращении от 5 января тоже сказал, что перемирие РФ якобы хочет использовать, чтобы подогнать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.Иными словами, Киев наотрез отказался от предложения, что даже с облегчением воспринял экс-президент РФ Дмитрий Медведев. "Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в "СВО", спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавств", - написал Дмитрий Медведев.Даже если бы российская сторона действительно решила соблюдать перемирие в одностороннем порядке, на Украине в Рождество повсюду включили бы воздушную тревогу, заявляя о массированном налёте. Одна из вероятных реакций Киева на одностороннее перемирие (именно об этом просил Эрдоган) – заход ВСУ на Запорожскую атомную станцию, чего Зеленский давно добивается.Но есть и другие причины отказа Киева от Рождественского перемирия. Одна из них – нежелание отмечать Рождество 7 января. От канонов православия на Украине под давлением националистов и Запада отходят со времен Евромайдана и формирования раскольнической ПЦУ, которая отмечает Рождество на западный манер. По всей стране идут обыски в монастырях Украинской Православной церкви (УПЦ) и аресты священников. Накануне Рождества в Киеве у УПЦ отобрали право служить в Киево-Печерской Лавре.Генеральный штаб ВСУ ещё 25 декабря показывал, как украинские военнослужащие празднуют Рождество на передовой. Православное Рождество не является праздником ни для Зеленского, ни для Байдена, не говоря уже о неоязычниках из "Азова", которые именно в этот день постараются усилить обстрелы. Украинские националистические ресурсы уже анонсировали, что 7 января войска РФ якобы снова обстреляют "сами себя", а также "взорвут несколько православных храмов Донецка" во время праздничной утренней службы. Заявление можно считать декларацией о намерениях ВСУ.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что отвергнутое предложение о перемирии еще раз демонстрирует, что Западу не нужно никакого примирения с РФ вообще, а лишь капитуляция. "России просто обрезают любые шаги по мирным "шагам доброй воли", кроме капитуляции. Уже чуть ли прямо не говоря, что как бы Кремль не пытался смягчить украинский кризис, бенефициарам этого не надо. Получается, остаётся такой вариант. Или Украина останется или Россия, другой вариант западу не будет приемлем. Причина простая. Западу Украина в таком формате не нужна, она вообще союзникам нужна только в виде "тарана" против РФ", - считает "Легитимный", подчеркивая, что при таком раскладе Украину ждет лишь дальнейшая разруха.Telegram-канал "Open Ukraine" считает предложение о перемирии правильным, а реакцию на него из Киева – вполне ожидаемой. "Рождественское перемирие на Украине невозможно, ведь война идет с осатанелыми в прямом смысле слова. Хотя сама инициатива безусловна благородная и в очередной раз демонстрирует кровожадность чертей засевших в Киеве. Предложение было безусловно правильное и нужное. Ответ был предсказуем", - пишет "Open Ukraine".Судьба любого перемирия с украинскими властями повторит судьбу Минских соглашений. С 2014 года по февраль 2022 стороны конфликта в Донбассе объявляли о прекращении огня пару десятков раз. Во всех случаях оно держалось лишь несколько часов. Рождественское перемирие объявлялось в декабре 2017 года, но продержалось около 6 часов (до 23 декабря). На следующий 2018 год Рождественское перемирие было сорвано в течение суток. Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о применении ВСУ гранатометов, пулеметов и даже тяжелых минометов. Под огнем тогда оказались поселки Желобок и Донецкий в ЛНР. За сутки Киев нарушал режим прекращения огня семь раз. В декабре 2021 года повторилась та же история. Аналогичная судьба была и у Пасхальных перемирий и "школьных перемирий" перед 1 сентября. Каждый раз силы ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах из ствольной артиллерии, минометов и танков, а также попытках наступлений ВСУ.На Западе тоже всегда прекрасно понимали, что любое перемирие может продлиться, продемонстрировать альтернативные варианты решений конфликтов, но западную аудиторию необходимо постоянно пугать без каких-либо передышек и выбивать средства на военные расходы "без перерывов на обед".

https://ukraina.ru/20230107/1042406213.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, спецоперация