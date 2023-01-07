https://ukraina.ru/20230107/1042423066.html

Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов

Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов - 07.01.2023 Украина.ру

Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов

Американские власти отказались от нескольких предложений по закупке нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены предлагаемого продукта или его несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщает Bloomberg 7 января со ссылкой на источники

2023-01-07T10:43

2023-01-07T10:43

2023-01-07T10:43

новости

сша

bloomberg

джо байден

стратегический запас

нефть

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/16/1041101024_0:76:3094:1816_1920x0_80_0_0_67638610ca65f8f40807281a8d88030c.jpg

По данным агентства, министерство энергетики США отклонило несколько предложений о закупке нефти в феврале, однако не отказалось от своих планов пополнения стратегического резерва.В октябре прошлого года энергетическое ведомсто США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к аналогичным шагам зимой для стабилизации топливных цен.Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона, и привела к некоторому снижению мировых цен на нефть.В декабре сообщалось о намерении Вашингтона закупить три миллиона баррелей нефти в феврале для пополнения стратегического резерва страны, созданного в 1970-х годах после нефтяного кризиса 1973 года.

https://ukraina.ru/20221014/1039710417.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, bloomberg, джо байден, стратегический запас, нефть, опек