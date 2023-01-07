Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов - 07.01.2023 Украина.ру
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Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов
Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов - 07.01.2023 Украина.ру
Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов
Американские власти отказались от нескольких предложений по закупке нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены предлагаемого продукта или его несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщает Bloomberg 7 января со ссылкой на источники
2023-01-07T10:43
2023-01-07T10:43
новости
сша
bloomberg
джо байден
стратегический запас
нефть
опек
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По данным агентства, министерство энергетики США отклонило несколько предложений о закупке нефти в феврале, однако не отказалось от своих планов пополнения стратегического резерва.В октябре прошлого года энергетическое ведомсто США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к аналогичным шагам зимой для стабилизации топливных цен.Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона, и привела к некоторому снижению мировых цен на нефть.В декабре сообщалось о намерении Вашингтона закупить три миллиона баррелей нефти в феврале для пополнения стратегического резерва страны, созданного в 1970-х годах после нефтяного кризиса 1973 года.
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новости, сша, bloomberg, джо байден, стратегический запас, нефть, опек
Новости, США, bloomberg, Джо Байден, стратегический запас, нефть, ОПЕК

Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов

10:43 07.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Американские власти отказались от нескольких предложений по закупке нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены предлагаемого продукта или его несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщает Bloomberg 7 января со ссылкой на источники
По данным агентства, министерство энергетики США отклонило несколько предложений о закупке нефти в феврале, однако не отказалось от своих планов пополнения стратегического резерва.

"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков. ... После рассмотрения первоначальных предложений министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период поставок", — приводит Bloomberg сообщение министерства.

В октябре прошлого года энергетическое ведомсто США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к аналогичным шагам зимой для стабилизации топливных цен.
Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона, и привела к некоторому снижению мировых цен на нефть.
В декабре сообщалось о намерении Вашингтона закупить три миллиона баррелей нефти в феврале для пополнения стратегического резерва страны, созданного в 1970-х годах после нефтяного кризиса 1973 года.
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