Над Севастополем сбит беспилотник - 07.01.2023 Украина.ру
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Над Севастополем сбит беспилотник
Над Севастополем сбит беспилотник - 07.01.2023 Украина.ру
Над Севастополем сбит беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
2023-01-07T09:48
2023-01-07T09:48
новости
спецоперация
губернатор
севастополь
всу
беспилотники
рождество
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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 январяПо его словам, беспилотник был сбит над Северным молом — конструкцией, защищающей бухту города от сезонных штормов.Ранее ВСУ неоднократно атаковали Крым и, в частности, Севастополь, при помощи воздушных и морских беспилотников. В частности, 2, 3 и 4 января Развожаев сообщал об уничтожении в окрестностях Севастополя нескольких летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город.
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новости, спецоперация, губернатор, севастополь, всу, беспилотники, рождество
Новости, Спецоперация, губернатор, Севастополь, ВСУ, беспилотники, Рождество

Над Севастополем сбит беспилотник

09:48 07.01.2023
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
Читать в
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
По его словам, беспилотник был сбит над Северным молом — конструкцией, защищающей бухту города от сезонных штормов.

Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой

Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя
Ранее ВСУ неоднократно атаковали Крым и, в частности, Севастополь, при помощи воздушных и морских беспилотников. В частности, 2, 3 и 4 января Развожаев сообщал об уничтожении в окрестностях Севастополя нескольких летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 13:57
Американская компания изготовила беспилотники для атак на КрымУкраина использовала для атак на российский Крым беспилотники, изготовленные в США. Об этом сообщает 16 декабря РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов
 
НовостиСпецоперациягубернаторСевастопольВСУбеспилотникиРождество
 
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