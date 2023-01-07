https://ukraina.ru/20230107/1042422708.html
Над Севастополем сбит беспилотник
Над Севастополем сбит беспилотник - 07.01.2023 Украина.ру
Над Севастополем сбит беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
2023-01-07T09:48
2023-01-07T09:48
2023-01-07T09:48
новости
спецоперация
губернатор
севастополь
всу
беспилотники
рождество
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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 январяПо его словам, беспилотник был сбит над Северным молом — конструкцией, защищающей бухту города от сезонных штормов.Ранее ВСУ неоднократно атаковали Крым и, в частности, Севастополь, при помощи воздушных и морских беспилотников. В частности, 2, 3 и 4 января Развожаев сообщал об уничтожении в окрестностях Севастополя нескольких летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, губернатор, севастополь, всу, беспилотники, рождество
Новости, Спецоперация, губернатор, Севастополь, ВСУ, беспилотники, Рождество
Над Севастополем сбит беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января
По его словам, беспилотник был сбит над Северным молом — конструкцией, защищающей бухту города от сезонных штормов.
Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой
Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя
Ранее ВСУ неоднократно атаковали Крым и, в частности, Севастополь, при помощи воздушных и морских беспилотников. В частности, 2, 3 и 4 января Развожаев сообщал об уничтожении в окрестностях Севастополя нескольких летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город.