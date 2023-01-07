https://ukraina.ru/20230107/1042422708.html

Над Севастополем сбит беспилотник

Над Севастополем сбит беспилотник - 07.01.2023 Украина.ру

Над Севастополем сбит беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 января

2023-01-07T09:48

2023-01-07T09:48

2023-01-07T09:48

новости

спецоперация

губернатор

севастополь

всу

беспилотники

рождество

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале утром 7 январяПо его словам, беспилотник был сбит над Северным молом — конструкцией, защищающей бухту города от сезонных штормов.Ранее ВСУ неоднократно атаковали Крым и, в частности, Севастополь, при помощи воздушных и морских беспилотников. В частности, 2, 3 и 4 января Развожаев сообщал об уничтожении в окрестностях Севастополя нескольких летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город.

https://ukraina.ru/20221216/1041866660.html

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2023

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новости, спецоперация, губернатор, севастополь, всу, беспилотники, рождество