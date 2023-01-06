https://ukraina.ru/20230106/1042415373.html

Зеленский отказался от Рождественского перемирия

Зеленский отказался от Рождественского перемирия - 06.01.2023 Украина.ру

Зеленский отказался от Рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал режим прекращения огня, объявленный Москвой, "прикрытием" и отказался поддержать его. Об этом он заявил 5 января в своем вечернем обращении к украинцам

2023-01-06T10:26

2023-01-06T10:26

2023-01-06T11:29

новости

владимир зеленский

перемирие

рождество

отказ

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"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", заявил Зеленский.Подобные мысли высказали до него и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.В связи с празднованием православного Рождества, патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне призвал все стороны конфликта установить Рождественское перемирие, как это было в 1914 году в ходе Первой мировой войны.Президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества.В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Прекращение военных действий станет катастрофой для Зеленского, который осознаёт это, и будет сопротивляться любым мирным переговорам с РФ, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.Зеленскому можно не опасаться потери власти, а бюджет страны наполняется за счёт иностранной помощи, пока на Украине продолжаются военные действия, считает политик.

https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, перемирие, рождество, отказ