Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победу - 06.01.2023 Украина.ру
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Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победу
Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победу - 06.01.2023 Украина.ру
Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победу
На самом высоком уровне, прямо в новогоднем выступлении президента Владимира Зеленского было декларировано, что 2023 год будет "годом украинской победы"
2023-01-06T10:04
2023-01-06T10:04
украина
всу
владимир зеленский
кирилл буданов
россия
крым
бен ходжес
мнения
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Соответственно, в первые же дни нового года на головы украинцев высыпался целый ворох прогнозов, которому очень подходит слово «победобесие».Собственно, прогнозы эти не новые, даются они с сентября-октября, но сейчас украинские СМИ их активно дублируют.Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в ряде интервью ещё с октября обещает, что боевые действия должны закончиться к лету текущего года выходом ВСУ на границы 1991 года.Однако, по его мнению, это будет только первый этап войны – после этого начнётся процесс распада России, потому что «это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок непонятно как существует в этих границах». Причём Буданов планирует получение части территорий России за пределами границ 1991 года.Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес также прогнозирует выход на границы 1991 года до лета: «Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года».Правда, Ходжес также обещал, что до конца 2022 года «ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале», но на точность прогнозов это, как мы понимаем, не влияет.И вообще – кто старое помянет, будет одноглазым как Нельсон.Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявлял, что война может закончиться к концу весны 2023 года. В частности, Крым будет якобы взят или военной силой, или в результате кризиса в России: «существует феномен, который называют "чёрный лебедь". Появляется неожиданное событие для расчётов, которое никто не ожидал».Гаврилов, правда, также обещал, что украинские войска зайдут в Крым в декабре 2022 года, но… может, декабрь ещё не кончился?Военный эксперт Владислав Селезнёв в интервью «Обозревателю» относит время выхода ВСУ на границы 1991 года к концу мая (оптимистический прогноз) – августу (реалистический прогноз).Гарантией же успеха по Селезнёву является то, что «соотношение экономического потенциала стран, входящих в группу "Рамштайн" 50+ и Российской Федерации, даже с учётом стран-союзников, стран-сателлитов, не в пользу российской оккупационной армии», но при этом «полное освобождение возможно при условии сохранения санкционной политики коллективного Запада в отношении РФ и соответствующих поставок вооружения, техники и боеприпасов для нужд украинских Сил обороны».В целом такого рода прогнозы выглядят как средство поддержания на должном уровне морального духа нации.Тут надо понимать разницу: российские военкоры предупреждают, что война будет долгой, в немалой степени потому, что российское общество ещё не поняло до конца, что началась война. А вот украинское общество от войны уже устало – все беседы с жителями Украины, вне зависимости от занимаемой ими позиции, начинаются с вопроса: какие прогнозы, когда закончится война?Украинцам нужен явный горизонт событий.При этом следует обратить внимание на то, что эксперты ставят свои прогнозы в зависимость от двух обстоятельств:– Продолжение помощи со стороны Запада в нынешних масштабах (подразумевается, что помощь должна постоянно возрастать и включать всё новые вооружения, включая танки);– Внутриполитического кризиса в России (тут есть особенности: Буданов, например, утверждает, что кризис начнётся в результате украинских побед).Вообще же вероятность заморозки конфликта к лету достаточно велика – обе стороны нуждаются в оперативной паузе для мобилизации промышленности и, главное, пересмотра концепций.В России некоторое время назад начали критиковать «доктрину Герасимова» (по фамилии начальника российского Генштаба), исключавшую полномасштабную войну обычными средствами – только глобальный ядерный конфликт или малая война (типа сирийской или полицейской операции в Казахстане).Так вот, в ходе СВО выяснилось, что «доктрину Герасимова» исповедуют все армии всех стран мира. Украинский казус оказался неожиданным для всех, включая Великобританию и США.На фоне стоящих задач – как-то не до границ Украины… Хотя, разумеется, любые мирные соглашения будут иметь временный характер и, по сути, будут служить тем же целям, которым, по словам Меркель и Олланда, служил «Минск-2».
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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украина, всу, владимир зеленский, кирилл буданов, россия, крым, бен ходжес, мнения
Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Россия, Крым, Бен Ходжес, Мнения

Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победу

10:04 06.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP / Libkos
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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На самом высоком уровне, прямо в новогоднем выступлении президента Владимира Зеленского было декларировано, что 2023 год будет "годом украинской победы"
Соответственно, в первые же дни нового года на головы украинцев высыпался целый ворох прогнозов, которому очень подходит слово «победобесие».
Собственно, прогнозы эти не новые, даются они с сентября-октября, но сейчас украинские СМИ их активно дублируют.
Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в ряде интервью ещё с октября обещает, что боевые действия должны закончиться к лету текущего года выходом ВСУ на границы 1991 года.
Однако, по его мнению, это будет только первый этап войны – после этого начнётся процесс распада России, потому что «это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок непонятно как существует в этих границах». Причём Буданов планирует получение части территорий России за пределами границ 1991 года.
Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес также прогнозирует выход на границы 1991 года до лета: «Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года».
Правда, Ходжес также обещал, что до конца 2022 года «ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале», но на точность прогнозов это, как мы понимаем, не влияет.
И вообще – кто старое помянет, будет одноглазым как Нельсон.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявлял, что война может закончиться к концу весны 2023 года. В частности, Крым будет якобы взят или военной силой, или в результате кризиса в России: «существует феномен, который называют "чёрный лебедь". Появляется неожиданное событие для расчётов, которое никто не ожидал».
Гаврилов, правда, также обещал, что украинские войска зайдут в Крым в декабре 2022 года, но… может, декабрь ещё не кончился?
Военный эксперт Владислав Селезнёв в интервью «Обозревателю» относит время выхода ВСУ на границы 1991 года к концу мая (оптимистический прогноз) – августу (реалистический прогноз).
Гарантией же успеха по Селезнёву является то, что «соотношение экономического потенциала стран, входящих в группу "Рамштайн" 50+ и Российской Федерации, даже с учётом стран-союзников, стран-сателлитов, не в пользу российской оккупационной армии», но при этом «полное освобождение возможно при условии сохранения санкционной политики коллективного Запада в отношении РФ и соответствующих поставок вооружения, техники и боеприпасов для нужд украинских Сил обороны».
В целом такого рода прогнозы выглядят как средство поддержания на должном уровне морального духа нации.
Тут надо понимать разницу: российские военкоры предупреждают, что война будет долгой, в немалой степени потому, что российское общество ещё не поняло до конца, что началась война. А вот украинское общество от войны уже устало – все беседы с жителями Украины, вне зависимости от занимаемой ими позиции, начинаются с вопроса: какие прогнозы, когда закончится война?
Украинцам нужен явный горизонт событий.
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Вчера, 09:35
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При этом следует обратить внимание на то, что эксперты ставят свои прогнозы в зависимость от двух обстоятельств:
– Продолжение помощи со стороны Запада в нынешних масштабах (подразумевается, что помощь должна постоянно возрастать и включать всё новые вооружения, включая танки);
– Внутриполитического кризиса в России (тут есть особенности: Буданов, например, утверждает, что кризис начнётся в результате украинских побед).
Вообще же вероятность заморозки конфликта к лету достаточно велика – обе стороны нуждаются в оперативной паузе для мобилизации промышленности и, главное, пересмотра концепций.
В России некоторое время назад начали критиковать «доктрину Герасимова» (по фамилии начальника российского Генштаба), исключавшую полномасштабную войну обычными средствами – только глобальный ядерный конфликт или малая война (типа сирийской или полицейской операции в Казахстане).
Так вот, в ходе СВО выяснилось, что «доктрину Герасимова» исповедуют все армии всех стран мира. Украинский казус оказался неожиданным для всех, включая Великобританию и США.
На фоне стоящих задач – как-то не до границ Украины… Хотя, разумеется, любые мирные соглашения будут иметь временный характер и, по сути, будут служить тем же целям, которым, по словам Меркель и Олланда, служил «Минск-2».
 
УкраинаВСУВладимир ЗеленскийКирилл БудановРоссияКрымБен ХоджесМнения
 
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