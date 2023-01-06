Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины - 06.01.2023 Украина.ру
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Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины
Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины - 06.01.2023 Украина.ру
Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, многократно оказывавшийся в центре скандалов из-за своих радикально националистических взглядов, 5 января опубликовал в Twitter пост, в котором говорит о "дипломатических победах Киева" и скором "падении Москвы". Комментаторы высмеяли одиозного дипломата, предсказав ему побег из страны
2023-01-06T09:52
2023-01-06T09:59
новости
андрей мельник
посол
комментарий
побег
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К своей публикации Мельник прикрепил фото с пробежки в спортивном костюме. Комментаторы сыронизировали, что он тренируется для будущего побега из-за своих высказываний о России."Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды [Степана] Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде";"Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это";"Я не знаю, с какой вы планеты, но у вас там явно много волшебных грибов";"Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова "победа"Летом Мельник был уволен с должности посла, так как его имя регулярно попадало в скандал. Недовольство у жителей и властей Германии он вызвал своими хвалебными высказываниями в адрес лидера украинских националистов Бандеры и отрицанием Волынской резни.Киевские власти хотят ввергнуть украинский народ в безнадёжную, но кровавую войну против всех, поэтому бывшего посла ФРГ Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины, сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью Украина.ру.Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник хочет кончить так же, как пособник немецко-фашистских захватчиков, лидер украинских националистов Степан Бандера, заявил Рэнкас. На эту должность Мельника назначили для того, чтобы развязать войну "против всех", считает эксперт.
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новости, андрей мельник, посол, комментарий, побег
Новости, Андрей Мельник, посол, комментарий, побег

Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины

09:52 06.01.2023 (обновлено: 09:59 06.01.2023)
 
© germany.mfa.gov.uaПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© germany.mfa.gov.ua
Читать в
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, многократно оказывавшийся в центре скандалов из-за своих радикально националистических взглядов, 5 января опубликовал в Twitter пост, в котором говорит о "дипломатических победах Киева" и скором "падении Москвы". Комментаторы высмеяли одиозного дипломата, предсказав ему побег из страны
К своей публикации Мельник прикрепил фото с пробежки в спортивном костюме. Комментаторы сыронизировали, что он тренируется для будущего побега из-за своих высказываний о России.
"Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды [Степана] Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде";
"Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это";
"Я не знаю, с какой вы планеты, но у вас там явно много волшебных грибов";
"Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова "победа"
Летом Мельник был уволен с должности посла, так как его имя регулярно попадало в скандал. Недовольство у жителей и властей Германии он вызвал своими хвалебными высказываниями в адрес лидера украинских националистов Бандеры и отрицанием Волынской резни.
Киевские власти хотят ввергнуть украинский народ в безнадёжную, но кровавую войну против всех, поэтому бывшего посла ФРГ Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины, сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью Украина.ру.
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник хочет кончить так же, как пособник немецко-фашистских захватчиков, лидер украинских националистов Степан Бандера, заявил Рэнкас. На эту должность Мельника назначили для того, чтобы развязать войну "против всех", считает эксперт.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 15:11История
"Украинские националисты хуже немцев". Умер польский космонавт, выживший в Волынской резне
 
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