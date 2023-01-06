https://ukraina.ru/20230106/1042414398.html

Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины

Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины - 06.01.2023 Украина.ру

Одиозному экс-послу Мельнику посоветовали тренироваться, чтобы успеть убежать с Украины

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, многократно оказывавшийся в центре скандалов из-за своих радикально националистических взглядов, 5 января опубликовал в Twitter пост, в котором говорит о "дипломатических победах Киева" и скором "падении Москвы". Комментаторы высмеяли одиозного дипломата, предсказав ему побег из страны

2023-01-06T09:52

2023-01-06T09:52

2023-01-06T09:59

новости

андрей мельник

посол

комментарий

побег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/20/1027822094_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_f92d629507f4d5290882c95e396f7871.jpg

К своей публикации Мельник прикрепил фото с пробежки в спортивном костюме. Комментаторы сыронизировали, что он тренируется для будущего побега из-за своих высказываний о России."Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды [Степана] Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде";"Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это";"Я не знаю, с какой вы планеты, но у вас там явно много волшебных грибов";"Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова "победа"Летом Мельник был уволен с должности посла, так как его имя регулярно попадало в скандал. Недовольство у жителей и властей Германии он вызвал своими хвалебными высказываниями в адрес лидера украинских националистов Бандеры и отрицанием Волынской резни.Киевские власти хотят ввергнуть украинский народ в безнадёжную, но кровавую войну против всех, поэтому бывшего посла ФРГ Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины, сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью Украина.ру.Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник хочет кончить так же, как пособник немецко-фашистских захватчиков, лидер украинских националистов Степан Бандера, заявил Рэнкас. На эту должность Мельника назначили для того, чтобы развязать войну "против всех", считает эксперт.

https://ukraina.ru/20221213/1041761482.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей мельник, посол, комментарий, побег