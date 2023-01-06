Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизации - 06.01.2023 Украина.ру
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Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизации
Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизации - 06.01.2023 Украина.ру
Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизации
Под Новый год власти Украины преподнесли мужскому населению еще один неприятный подарок. Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов
2023-01-06T09:35
2023-01-06T09:49
эксклюзив
украина
всу
мобилизация
кирилл буданов
армия
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Теперь военкомы в сотрудничестве с местной властью должны уточнять списки военнообязанных и выдавать повестки методом полного обхода по дворам и квартирам. Объясняют новшество тем, что многие мужчины игнорируют военкомат, не встают на учет или вообще прячутся от мобилизации.Украинский военный эксперт Олег Стариков говорит, что изменения внедряют явочный принцип воинского учета, а не добровольный, как должно бы быть в демократическом государстве.Военнообязанных также хотят стимулировать закачивать себе приложение «Дия» («Действие»), аналог российских «Госуслуг», через которое им будет автоматически рассылаться повестка, а отказ даже от электронной формы повестки будет грозить штрафом для пополнения бюджета.Украинское государство также хочет централизовать для военкомов все государственные реестры, чтобы данные сразу же попадали военным.Кроме того, без санкции военкомов украинский мужчина теперь не сможет поступить на работу, жениться, зарегистрировать ребенка, получить субсидию или встать на учет по безработице.«Кабмин принял новый порядок воинского учета. Теперь даже ребенка сделать ночью без военкома низзя», – комментирует нововведение украинский аналитик Михаил Чаплыга.Чтобы военкомам не нужно было проводить облавы на предприятиях, выдачей повесток теперь должны будут заниматься руководители учреждений и организаций.Фактически предприятия любых форм собственности теперь делаются ответственными за призыв в ВСУ. Частный бизнес, если он не заинтересован в потере работников, вероятно, попытается перевести мужчин на неофициальное трудоустройство, но в целом это может грозить дальнейшим падением экономики и нехваткой трудовых ресурсов.Тысячам украинских мужчин, конечно, удалось сбежать заграницу – по горным тропам или за взятку. Ими теперь должны заниматься украинские дипломатические представительства заграницей и всячески «способствовать» их возвращению на родину.Как именно – не уточняется.При этом уже сейчас некоторых мужчин, которым удалось сбежать, румынские и польские пограничники выдают назад на Украину.Накануне Нового года на границе с Румынией случилась трагедия: шестеро украинских беглецов-уклонистов пытались по заснеженным горам уйти в Румынию, но сбились с пути и разбрелись. Двоим удалось пересечь границу, но румыны их выдали украинцам. Еще одного затем нашли замерзшим, а один получил тяжелые травмы при падении с обрыва.В целом же только на румынской границе ежедневно задерживают около 15 беглецов.Вполне возможно, что правительства Польши, Германии и Латвии будут насильно депортировать украинских мужчин на родину, лишая их статуса беженца и права на убежище.В новом порядке воинского учета отмечается, что на сам учет необходимо будет становиться уже в 16 лет, а военный билет должны будут иметь не только военнообязанные, но и резервисты.Распространяются новые правила учета и на некоторые категории женщин, которых тоже делают военнообязанными. В первую очередь это касается выпускниц медицинских учебных заведений.Telegram-канал «Резидент» пишет, что связано это с массовым бегством из страны медсестер на фоне переполненных госпиталей.«Лавинообразный характер приобрела миграция медицинских работников – врачей и, особенно, медсестер, фельдшеров и санитарок. Западные страны это аккуратно поощряют, поскольку украинцы готовы работать за копейки и не требует высоких социальных стандартов», – пишет «Резидент».Их услуги могут еще более понадобиться, учитывая заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Пятого января он заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление и сказал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".Озвученные планы Буданова, конечно, можно воспринимать и как дезинформацию, но активизация раздачи повесток в праздники и новый порядок учета военнообязанных свидетельствуют, что наверняка что-то готовится.В некоторых городах и селах Украины военкомы стали вывешивать на столбах списки тех, кто уклоняется от мобилизации – с именами, фамилиями и адресом. Людей обвиняют в том, что они «не защищают родины».Подобная практика разглашения частных данных абсолютно незаконна даже по украинским законам, а указанные люди легко могут стать объектом нападения со стороны радикальных националистов, как это происходило с фигурантами списка «Миротворец».
https://ukraina.ru/20221231/1042294044.html
https://ukraina.ru/20221215/1041840183.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, всу, мобилизация, кирилл буданов, армия
Эксклюзив, Украина, ВСУ, мобилизация, Кирилл Буданов, Армия

Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизации

09:35 06.01.2023 (обновлено: 09:49 06.01.2023)
 
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Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Под Новый год власти Украины преподнесли мужскому населению еще один неприятный подарок. Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов
Теперь военкомы в сотрудничестве с местной властью должны уточнять списки военнообязанных и выдавать повестки методом полного обхода по дворам и квартирам. Объясняют новшество тем, что многие мужчины игнорируют военкомат, не встают на учет или вообще прячутся от мобилизации.
Украинский военный эксперт Олег Стариков говорит, что изменения внедряют явочный принцип воинского учета, а не добровольный, как должно бы быть в демократическом государстве.
Военнообязанных также хотят стимулировать закачивать себе приложение «Дия» («Действие»), аналог российских «Госуслуг», через которое им будет автоматически рассылаться повестка, а отказ даже от электронной формы повестки будет грозить штрафом для пополнения бюджета.
Украинское государство также хочет централизовать для военкомов все государственные реестры, чтобы данные сразу же попадали военным.
Кроме того, без санкции военкомов украинский мужчина теперь не сможет поступить на работу, жениться, зарегистрировать ребенка, получить субсидию или встать на учет по безработице.
«Кабмин принял новый порядок воинского учета. Теперь даже ребенка сделать ночью без военкома низзя», – комментирует нововведение украинский аналитик Михаил Чаплыга.
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Чтобы военкомам не нужно было проводить облавы на предприятиях, выдачей повесток теперь должны будут заниматься руководители учреждений и организаций.
Фактически предприятия любых форм собственности теперь делаются ответственными за призыв в ВСУ. Частный бизнес, если он не заинтересован в потере работников, вероятно, попытается перевести мужчин на неофициальное трудоустройство, но в целом это может грозить дальнейшим падением экономики и нехваткой трудовых ресурсов.
Тысячам украинских мужчин, конечно, удалось сбежать заграницу – по горным тропам или за взятку. Ими теперь должны заниматься украинские дипломатические представительства заграницей и всячески «способствовать» их возвращению на родину.
Как именно – не уточняется.
При этом уже сейчас некоторых мужчин, которым удалось сбежать, румынские и польские пограничники выдают назад на Украину.
Накануне Нового года на границе с Румынией случилась трагедия: шестеро украинских беглецов-уклонистов пытались по заснеженным горам уйти в Румынию, но сбились с пути и разбрелись. Двоим удалось пересечь границу, но румыны их выдали украинцам. Еще одного затем нашли замерзшим, а один получил тяжелые травмы при падении с обрыва.
В целом же только на румынской границе ежедневно задерживают около 15 беглецов.
Вполне возможно, что правительства Польши, Германии и Латвии будут насильно депортировать украинских мужчин на родину, лишая их статуса беженца и права на убежище.
О втором белорусском эшелоне и тотальной мобилизации на Украине - Евсеев. Видео
15 декабря 2022, 15:28
О втором белорусском эшелоне и тотальной мобилизации на Украине - Евсеев. Видео
В новом порядке воинского учета отмечается, что на сам учет необходимо будет становиться уже в 16 лет, а военный билет должны будут иметь не только военнообязанные, но и резервисты.
Распространяются новые правила учета и на некоторые категории женщин, которых тоже делают военнообязанными. В первую очередь это касается выпускниц медицинских учебных заведений.
Telegram-канал «Резидент» пишет, что связано это с массовым бегством из страны медсестер на фоне переполненных госпиталей.
«Лавинообразный характер приобрела миграция медицинских работников – врачей и, особенно, медсестер, фельдшеров и санитарок. Западные страны это аккуратно поощряют, поскольку украинцы готовы работать за копейки и не требует высоких социальных стандартов», – пишет «Резидент».
Их услуги могут еще более понадобиться, учитывая заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Пятого января он заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление и сказал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".
Озвученные планы Буданова, конечно, можно воспринимать и как дезинформацию, но активизация раздачи повесток в праздники и новый порядок учета военнообязанных свидетельствуют, что наверняка что-то готовится.
4 января, 15:27
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В некоторых городах и селах Украины военкомы стали вывешивать на столбах списки тех, кто уклоняется от мобилизации – с именами, фамилиями и адресом. Людей обвиняют в том, что они «не защищают родины».
Подобная практика разглашения частных данных абсолютно незаконна даже по украинским законам, а указанные люди легко могут стать объектом нападения со стороны радикальных националистов, как это происходило с фигурантами списка «Миротворец».
 
ЭксклюзивУкраинаВСУмобилизацияКирилл БудановАрмия
 
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