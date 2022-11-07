Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год - 07.11.2022 Украина.ру
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Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год - 07.11.2022 Украина.ру
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
Анкара подготовит предложение о продлении действия договора о вывозе украинского продовольствия морским путем еще на один год, заявил министр обороны страны Хулуси Акар 7 ноября
2022-11-07T20:08
2022-11-07T20:08
украина
новости
турция
россия
зерно
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Действие нынешнего договора истекает 19 ноября. Россия уже приостанавливала его исполнение после того, как киевский режим использовал "зерновой коридор" для диверсии в Севастополе, доставив по нему надводные беспилотники для атаки Черноморского флота."Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - приводит слова Акара сайт телеканала CNN Turk.Зерновая сделка была согласована 22 июля представителями Турции, Украины, России и ООН, она позволяет вывозить украинское продовольствие морским путем.Как отметил политолог Суздальцев в комментарии Украина.ру, наиболее выгодна зерновая сделка Турции, которая выкупает около трети всего зерна, поставляемого с Украины для своих мукомольных предприятий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, новости, турция, россия, зерно
Украина, Новости, Турция, Россия, зерно

Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год

20:08 07.11.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Х. Акар прибыл с визитом в Казахстан
Министр обороны Турции Х. Акар прибыл с визитом в Казахстан
© Sputnik
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Анкара подготовит предложение о продлении действия договора о вывозе украинского продовольствия морским путем еще на один год, заявил министр обороны страны Хулуси Акар 7 ноября
Действие нынешнего договора истекает 19 ноября. Россия уже приостанавливала его исполнение после того, как киевский режим использовал "зерновой коридор" для диверсии в Севастополе, доставив по нему надводные беспилотники для атаки Черноморского флота.
"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - приводит слова Акара сайт телеканала CNN Turk.
Зерновая сделка была согласована 22 июля представителями Турции, Украины, России и ООН, она позволяет вывозить украинское продовольствие морским путем.
Как отметил политолог Суздальцев в комментарии Украина.ру, наиболее выгодна зерновая сделка Турции, которая выкупает около трети всего зерна, поставляемого с Украины для своих мукомольных предприятий.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 14:29
Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странамПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он договорился с российским лидером бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны
 
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