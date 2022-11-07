https://ukraina.ru/20221107/1040585927.html
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год - 07.11.2022 Украина.ру
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
Анкара подготовит предложение о продлении действия договора о вывозе украинского продовольствия морским путем еще на один год, заявил министр обороны страны Хулуси Акар 7 ноября
2022-11-07T20:08
2022-11-07T20:08
2022-11-07T20:08
украина
новости
турция
россия
зерно
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Действие нынешнего договора истекает 19 ноября. Россия уже приостанавливала его исполнение после того, как киевский режим использовал "зерновой коридор" для диверсии в Севастополе, доставив по нему надводные беспилотники для атаки Черноморского флота."Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - приводит слова Акара сайт телеканала CNN Turk.Зерновая сделка была согласована 22 июля представителями Турции, Украины, России и ООН, она позволяет вывозить украинское продовольствие морским путем.Как отметил политолог Суздальцев в комментарии Украина.ру, наиболее выгодна зерновая сделка Турции, которая выкупает около трети всего зерна, поставляемого с Украины для своих мукомольных предприятий.
https://ukraina.ru/20221104/1040506109.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, турция, россия, зерно
Украина, Новости, Турция, Россия, зерно
Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
Анкара подготовит предложение о продлении действия договора о вывозе украинского продовольствия морским путем еще на один год, заявил министр обороны страны Хулуси Акар 7 ноября
Действие нынешнего договора истекает 19 ноября. Россия уже приостанавливала его исполнение после того, как киевский режим использовал "зерновой коридор" для диверсии в Севастополе, доставив по нему надводные беспилотники для атаки Черноморского флота.
"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - приводит слова Акара сайт телеканала CNN Turk.
Зерновая сделка была согласована 22 июля представителями Турции, Украины, России и ООН, она позволяет вывозить украинское продовольствие морским путем.
Как отметил политолог Суздальцев в комментарии Украина.ру, наиболее выгодна зерновая сделка Турции, которая выкупает около трети всего зерна, поставляемого с Украины для своих мукомольных предприятий.