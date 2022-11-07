https://ukraina.ru/20221107/1040585663.html

По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО

По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО - 07.11.2022 Украина.ру

По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО

В современной войне роль и важность беспилотников неоспорима. Как и важность борьбы против них. Конфликт в Донбассе, а впоследствии и специальная военная операция, показали, что пользу могут приносить не только подразделения, но и частные энтузиасты беспилотной авиации и отряды противодействия беспилотникам.

2022-11-07T20:00

2022-11-07T20:00

2022-11-07T20:00

видео

бпла

дроны

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С одним из таких подразделений, а именно с тактической группой "Сурикаты", которую создал небезызвестный в Донбассе Игорь "Берег" Мангушев, наши корреспонденты и побеседовали.Бойцы этого небольшого подразделения разные по взглядам, но единые в своей цели. А цель их проста – чистое небо над Россией:0:21 – Знакомство с "Сурикатами", задачи и успехи; 1:50 – Какие дроны использует Украина; 2:35 – Особенности борьбы с БПЛА; 4:46 – Личные причины участия в СВО; 6:05 – Мнение об уехавших; 8:05 – Возраст и опыт: что происходит в среде русской молодёжи? 9:58 – Влияние СВО на российское общество; 10:51 – Что делали с начала СВО до отправки в зону боевых действий? 12:41 – Культурное поле России и спецоперация; 14:26 – Работа на позициях и статус участия; 15:20 – Что будет с Россией после победы? 16:51 – Обращение к русской молодёжи;ТГ-канал основателя подразделения: https://t.me/BeregTime Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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